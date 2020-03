Lektoři tak navštěvují mateřské i základní školy s interaktivním výukovým programem. „V rámci tématu bezpečnosti učíme nejmladší účastníky silničního provozu základům dopravní bezpečnosti,“ uvedla dopravní expertka Veronika Hradcová. „Za pomocí interaktivních pomůcek dětem ukazujeme, jak se správně a bezpečně chovat coby cestující v autě, cyklista, ale i chodec,“ podotkla.

O program je podle dosavadních zkušeností velký zájem veliký zájem. Dosud se školení podařilo realizovat na 18 školách a školkách z Mladé Boleslavi, Kosmonos, Bělé pod Bezdězem, Mnichova Hradiště nebo Dobrovic. „Velice nás těší zájem škol v regionu, od září bylo v rámci projektu proškoleno přes 1 200 dětí, s dalšími školami již máme domluvenou spolupráci,“ uvádí ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.

A co se děti učí? Třeba jak správně používat bezpečnostní pásy, proč by měli být chodci dobře vidět, případně jak správně přecházet silnici a proč se nevyplácí podceňovat užitečnost cyklistické přilby. Jak uvedl Pavel Šubrt z mladoboleslavského magistrátu, na Základní škole Dr. Edvarda Beneše se testuje program zapojení žáků devátých ročníků do výuky mladších žáků prvního stupně pod hlavičkou Deváťáci učí prvňáčky.

Kromě toho pořádají i školení pro učitele. Ti oceňují zejména přístup k on-line vzdělávacím materiálům v podobě interaktivních aplikací, videí, pracovních listů a odborných článků. „Vzdělávací program Nadačního fondu Škoda Auto jsme velice přivítali. Je skvělé, když tyto informace slyší děti od odborníků,“ říká Iveta Sedláčková, ředitelka Základní a mateřské školy Dobrovice.

„Naše práce má hluboký smysl, protože nám jde zejména o záchranu lidských životů,“ řekla dopravní expertka Veronika Hradcová. „Z našich poznatků výzkumu dopravních nehod totiž vyplývá, že mnohé tragické následky jsou zcela zbytečné a jejich příčinou je obyčejná lidská neznalost,“ uvedla.

Nadační fond Škoda Auto zapojuje i širokou veřejnost do problematiky dopravní bezpečnosti. Na on-line portálu www.bezpecnecesty.cz/mladaboleslav mohou lidé nalašovat potenciálně nebezpečná místa v dopravě. „Je skvělé, že se lidé zapojují! Návrhy budeme vyhodnocovat a po projednání s představiteli dotčených měst a obcí z nich jistě vzejdou projekty, které finančně podpoříme,“ dodal Ladislav Kučera.