Ladislav Fišer, majitel taneční školy FIS, dodržel veškerá nařízení. Kurzistům nasadil roušky, pány vysvlékl ze sak a doufal, že letošní taneční proběhnou podle plánu. Skutečnost byla ale nakonec jiná. Vláda totiž omezila počet lidí, kteří mohou přijít na akci do vnitřních prostor a tím vlastně přerušila taneční.

„Pro nás je to průšvih, nemůžeme dodržet původní plánované termíny, včetně, toho co děti a rodiče zajímá nejvíc, věnečku,“ uvedl Ladislav Fišer. Spásou by pro něj bylo, kdyby se kurzy rozběhly od listopadu, aby je bylo možné ještě prodloužit do ledna. Později už to podle něj nepůjde.

Do kurzů taneční školy FIS chodí 100 až 150 párů. „Je to fatální ztráta, navazují na nás od ledna pokračovací kurzy, to jsou potencionální adepti na závodní tancování,“ připomněl Fišer. To znamená, že tanečníci nebudou chybět jen jemu v pokračovacích tanečních, ale právě také v tanečních klubech. Celý řetězec je tedy narušen, což by podle Ladislava Fišera mohla být komplikace na další dva roky. „Velká taneční škola jako my to nějak rozdýchá, ale mám obavy, že nad malými školami se zavře voda,“ dodal Fišer.

Zbytečná investice do ochranných pomůcek

Na závodní úrovni se tanci věnují v například v klubu Cool Dance. Podle tamního šéfa Víta Domoráda není problém jen v tom, že k nim nebudou přicházet tancechtiví lidé. Trápí je totiž i mnohem obyčejnější problémy.

Cool dance provozují celkem tři taneční školy nejen na Mladoboleslavsku. Například v Bakově nad Jizerou tančí v prostorech, jež skupině pronajímá město, a to jim zřejmě vyjde v nejhorším vstříc i s případným snížením nájemného. Jinde už to tak optimisticky ale nevypadá. „Musíme také platit další fixní náklady, kterým se nevyhneme,“ zmínil Domorád. Kromě toho investovali cca třicet tisíc korun do ochranných pomůcek, což ve finále byla pro klub naprosto zbytečná investice.

Optimistické vyhlídky nemá ani klub Shareefa, jež vede Eva Hlávková. Její škola patří mezi ty menší. Kromě toho, že má letos už podruhé zavřeno, je zájem tamních žáků pouze sedmdesátiprocentní oproti loňskému roku. „Pokud budeme zavření déle než 14 dní, tak je to pro nás už likvidační,“ povzdechla si Eva Hlávková.