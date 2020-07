Kdo by chtěl přihlásit svého potomka na tábor, ten má ještě šanci. Vzhledem k tomu, že letošní rok neměl v důsledku pandemie klasický vývoj, tak nejsou kapacity táborů plně využité. Mnoho z nich má ještě na srpen volná místa.

Ilustrační snímek. Dětský tábor. | Foto: Deník / Karel Pech

Na těžkosti se zaplněním turnusů upozornili například v Brick by Brick. Známý příměstský tábor, který je zaměřený na tvorbu ze stavebnic Lego, kapacity zdaleka nenaplnil, což je oprati předešlým létům, kdy nebyla volný místa už krátce po spuštění zápisů, markantní rozdíl. „Loni jsme byli vyprodaní už v únoru, březnu. Letos ale rodiče nevěděli, jak to bude, jestli se tábory odehrají, tak přihlášky nechodily,“ uvedl Martin Kosa z Brick by Brick.