Během zimních měsíců budou „popeláři“ vyvážet bioodpad v jiných termínech než v létě. První a nejdůležitější změnou je, že přijedou každý druhý týden.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Ludmila Korešová

Svoz bioodpadu zajišťuje také Compag, jedná se o takzvaně biologicky rozložitelný odpad. „Zatímco v hlavní sezóně od 1. dubna do 30. listopadu se vyvážel bioodpad každý týden, od 1. prosince 2019 do 31. března 2020 to bude opět jednou za dva týdny. Svozové dny úterý a středa zůstávají nezměněny, uvedl Jan Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.