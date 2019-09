„Festival jako takový má světový koncept festivalů, je součástí sítě, která vznikla před deseti let, přišla z Ameriky a přes západní Evropu se dostává k nám,“ uvedl jeden z organizátorů akce Daniel Jirotka.

Maker Faire má za úkol oslavit tvořivost. „Loni byl v Praze a nám došlo, že spousta věcí je lokálního charakteru a inspirovat lidi k tvoření je všude. V Boleslavi jsme navíc měli možnost využít zajímavý prostor haly Střední průmyslové školy, která je dlouhodobě nevyužívaná,“ dodal Jirotka.

Celá akce bude tedy lehce industriální a do budoucna může otevřít diskusi také o tom, co by s danou halou mohlo být dál, čímž škole třeba významně pomůže.

Během předposledního zářijového víkendu se tam představí rozmanitá paleta inovátorů a kutilů jako třeba Octuposlab, což je komunita nadšenců, kutilů a programátorů, kteří vyvíjení nejrůznější záležitosti vhodné pro 21. století, jako jsou roboti, zdroje, nebo pomůcky měření a řízení.

Tradiční a novodobé v sobě pojí třeba Glass Atelir, který zájemcům představí sklářské řemeslo v novém světle a s workshopem s názvem: Najdi v sobě skláře.

Zajímavá bude třeba také Zubylinka, což je projekt šířící myšlenku udržitelnosti přírodních zdrojů. Prostřednictvím workshopů pak učí třeba výrobu domácí kosmetiky. To všechno a mnohem víc se představí na akci Makers Faire.