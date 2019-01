DOBROVICE - Po celou hodinu si mohli lidé v Dobrovici, ale i z okolních obcí, přijít v sobotu před Štědrým dnem do přízemních prostor Městského úřadu v Dobrovici pro Betlémské světlo. Rozdávali jej tam dobrovičtí skauti. Pro světélko si tam mohli lidé přijít už sedmým rokem. Letos na ně ale čekala také jedna zajímavá změna.

Betlémské světlo přinesl do prostorů dobrovické radnice Vlastimil Čermák. | Foto: Deník/Tomáš Ježek

„Chtěli jsme hlavně uskutečnit nějakou změnu. V minulých letech jsme vždy byli jen tady na radnici. Stalo se tak, že sem během hodiny přišli třeba jen tři lidé. Proto jsme se rozhodli vyrazit do dobrovických ulic ještě s malým zvonečkem s tím, že si nás lidé všimnou a přijdou si připálit,“ řekl Boleslavskému deníku vůdce prvního oddílu skautů v Dobrovici Vlastimil Čermák. Sám se totiž domnívá, že řada lidí nemá před Vánocemi tolik času přijít si pro světlo do prostorů dobrovického městského úřadu.

Mezi těmi, kteří si na radnici pro světélko přišli, byla i Miriam Vandlíková. „Pro světélko jsem si sem šla už minulý rok. Spíše je to kvůli babičce. Teď si ho vystavíme doma a pak ho odnesu babičce,“ uvedla.

A jak se do Dobrovice Betlémské světlo vůbec dostalo? Zapaluje se v městě Betlémě. Poté je letecky transportováno do Vídně, odkud se skauty míří do celého světa. Přes hraniční čáru naší vlasti se dostává přibližně týden před celorepublikovým rozvozem. Přivážejí jej vlakem brněnští skauti, kteří s ním také v onen den vyrážejí z jihomoravské metropole „páteřními vlaky“. Ke zmíněnému vlaku do stanice Kolín si přišli zapálit i místní skauti. Pak i lidé nejen v Dobrovici.