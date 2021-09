Svatováclavskou pouť rovněž provází kulturní program, soustředěný především v Letním kině Houštka – a to zejména na sobotu a neděli; hudba však zde zazní i v pondělí večer. Lidová pouťová zábava v Houštce a v Lázeňské ulici běží již od čtvrtka. Dávat obě poutě do souvislosti přitom není omyl. Pouťové atrakce a zábavy, dnes vnímané víceméně samostatně, se v minulosti skutečně vyvinuly z povyražení a kratochvílí připravovaných pro poutníky , kteří mířili na církevní slavnosti.

Návštěvníci Staré Boleslavi ale zkrátka nepřijdou. Přivítá je zrekonstruovaná románská stavba svatováclavské baziliky – a kardinál Duka bude od 10. hodiny sloužit mši tam. Veřejnost se sice při této příležitosti do nevelkého prostoru nedostane, zájemci však dostanou možnost sledovat videopřenos na obrazovkách umístěných v zahradě za bazilikou, kde budou k dispozici i židličky a stany; propojení mají zajistit také TV Noe a Český rozhlas. Bazilika bude přístupná odpoledne, kdy si lidé mohou prohlédnout vystavené relikvie: konkrétně od 12. do 17. hodiny. Obdivovat lze přijít relikviářovou bustu a svatováclavský meč ze svatovítského pokladu. Na 14. hodinu se také chystá přednáška o historii baziliky – s volným vstupem.

Bude mít však poněkud nezvyklou podobu – její součástí se letos nestane jedna z jindy nejsledovanějších součástí programu: mše na náměstí, kterou v minulých letech celebroval kardinál Dominik Duka. Národní pouť se již konala na Tetíně, a to v rámci připomenutí Václavovy babičky a jeho vychovatelky sv. Ludmily před 1100 roky; rovněž na údajném místě činu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.