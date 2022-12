S tím souvisí i uzavírka Informačního centra na autobusovém stanovišti u Bondy centra. To bude mít v pátek 23. prosince otevřeno pouze do 15 hodin. Následující týden bude zcela uzavřeno. Znovu se veřejnosti otevře až v pondělí 2. ledna.

Vánoční prázdniny začnou školákům v pátek 23. prosince a skončí v pondělí 2. ledna. V tomto období nevyjedou všechny spoje, které mají značku 14. Konkrétně se jedná o linky C; 20; 30; 33; 41; 60; 61; 70; 71; 80. Navíc 24., 25. a 26. prosince a 1. ledna platí jízdní řád jako v neděli a statní svátek.

Přehled omezení:

24. prosince nepojedou na linkách A, B, 50, 60, 71 a 72 spoje, které jsou označeny značkou 12.

• Cestující si musí dát pozor na některé spoje, protože Štědrý den připadá na sobotu a nepojedou některé autobusy:

Na lince 40 spoj v 7:30.

Na lince 50 spoje v 8:02, 8:25, 10:02, 10:25.

Na lince 60 spoje v 8:25 a 11:25.

Na lince 71 spoj v 21:11.

Na lince 72 spoje v 6:41 a 9:11.

25. prosince a 1. ledna nepojedou spoje označeny značkou 10 na linkách A a B.

• Na lince 61 nepojedou spoje 24. a 25. prosince a 1. ledna se značkou 11.

• 24., 25. a 26. prosince a 1. ledna bude platit omezení spojů se značkou 16, jsou to spoje na linkách 20; 31; 41; 42; 50; 60; 71.

Některé linky MHD budou navíc ovlivněny celozávodní dovolenou ŠKODA AUTO, která potrvá od 27. do 30. prosince. Pro autobusy to znamená, že nepojedou linky, které vozí zaměstnance na směny. Tyto spoje na linkách 20, 31, 41, 42, 50, 60, 70 a 73 jsou označeny značkou 13. Na linkách 20 a 41 pojedou náhradní spoje označeny značkou 15.

Silvestr tentokrát připadl na sobotu. Autobusy MHD tedy budou celý den až do 20:00 jezdit podle běžného jízdního řádu. Navíc pojedou spoje na lince A od 4:35 do 8:30 a spoj v 19:45. Na lince B budou navíc v provozu spoje od 5:08 do 10:00.