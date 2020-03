Například radnice v Mnichově Hradišti rozdává roušky, které dobrovolníci ušijí, lékařům, ošetřovatelkám, lékárníkům, ale i hasičům či prodavačkám, zkrátka všem, kteří jsou z hlediska ohrožení koronavirem v první linii. „Švadleny, živnostníci a dobrovolníci jsou s lékaři hrdiny dnešních dní,“ předeslal hradišťský starosta Ondřej Lochman.

Výzvu k šití roušek v Mnichově Hradišti spustili pomocí sociálních sítí. Desítky švadlen na výzvu zareagovaly s obrovskou mírou ochoty pomáhat šít. Kromě toho se ale do šití zapojily také dvě místní firmy, které zastavily nasmlouvané zakázky a pro město vyrábějí roušky za režijní cenu.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Mezi takové podnikatele patří například Petr Janovec. Jeho firma za normálních okolností šije například pracovní kalhoty nebo nejrůznější pomůcky do automobilového průmyslu. Poslední zakázku, která měla jít do Německa, ale nekompromisně přerušil a s manželkou vyrobili několik vzorků roušek. Ty následně vyladili s pomocí hygienika a posvěcený model poté začaly vyrábět švadlenky. Ty sice musely do zaměstnání o něco dříve než obyčejně, ale jejich práce je nezanedbatelná. Od pondělního rána do úterního odpoledne vyrobily více než tisíc kusů roušek.

„Děláme je z netkané textilie, která je prodyšná, má schopnost zadržovat vodu a zároveň se přes ni dá dýchat. S hygienikem jsme se domluvili, že čím víc vrstev, tím lépe, my dáváme tři vrstvy textílie,“ popsal Janovec. Firma je nyní vystavená velké poptávce. Přednost má právě Mnichovo Hradiště, nebo třeba okresní soud v Mělníku.

Situace ale není zcela růžová. Výrobu roušek firmě komplikuje hned několik faktorů. Nejsou to jen ty lidské, jako nedostatek personálu či únava. Svůj dopad má také to, že nutný materiál za dva dny výrazně zdražil, nebo jej není možné objednat v potřebném množství. Petr Janovec jej proto objednal hned v pondělí ráno. Určitou zásobu sice měl, ale s tou by vydrželi možná týden.

Do šicích výzev se připojují i ostatní města v regionu. „Nejen na sociálních sítích se u nás objevují občané, kteří chtějí dobrovolnicky pomoci druhým. Jim i všem aktérům, kteří pomáhají v současné tíživé situaci, teď mám na mysli především lékaře a všechny složky IZS, patří můj obrovský dík a velká poklona,“ uvedl místostarosta Bělé pod Bezdězem Jan Sýkora.

Mladá Boleslav zajistila respirátory typu II pro strážníky městské policie, řidiče městské hromadné dopravy a pro pracovníky Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, kteří se starají o seniory. Další respirátory (typu I) půjdou například učitelkám mateřských školek.

Výzvu na šití roušek pak zveřejnily také Benátky nad Jizerou. „Město Benátky nad Jizerou společně s Týmem aktivních dobrovolníků spustilo výrobu a distribuci textilních ochranných roušek. Tyto ochranné pomůcky budou postupně rozdělovány a rozváženy potřebným,“ napsal na svém facebookovém profilu starosta Karel Bendl.