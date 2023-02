Vyplývá to z prezentace Správy železnic na podvýboru pro dopravu. Stavba naváže na již dříve schválenou stavbu Všejanské a Bezděčínské spojky v úseku Praha – Mladá Boleslav. Správa železnic na podvýboru prezentovala tři varianty nazvané 200PF, 200PFJ a 1+1.

U varianty 200PF studie proveditelnosti počítá s rychlostí 200 km/h a přeložkami tratí. V úseku Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště – Loukov má být trať dvoukolejná. Stávající trať do Turnova má být elektrizována. Součástí projektu je kvůli nákladní dopravě i modernizace elektrizace trati z Liberce do Černous a Bílého Potoka pod Smrkem a Nového Města pod Smrkem, naopak počítá s konzervací úseku do Jindřichovic pod Smrkem.

Náklady jsou odhadovány na 51 miliard korun. O tři miliardy korun je dražší verze 200 PFJ, která počítá s tunelem u Hodkovic nad Mohelkou a zkapacitněním tratě z Liberce do Jabloneckých Pasek. Tu požaduje Liberecký kraj.

Výrazně levnější je varianta 1+1, která počítá s rychlostí 200 km/h mezi Mladou Boleslaví a Turnovem. Do Liberce má dojít k rekonstrukci stávající tratě a vedení v nové stopě podél silnice I/35 v úseku Hodkovice nad Mohelkou – Jeřmanice – Liberec. Sklon bude ale dosahovat až 35 promile, což výrazně znevýhodňuje nákladní vlaky. Nepočítá s modernizací dalších tratí. Modernizace v této verzi vychází na 31,1 miliardy korun, ale ta nepřináší zdaleka takové zrychlení a nevychází tak dobře její návratnost. Nově je trasa zahrnuta do koridorů TEN-T.

Liberecký kraj chce nejdražší verzi

Ministerstvo dopravy loni na podzim uvedlo, že o výběru jedné z variant rozhodne do konce loňského roku. „Čekáme nyní na oponentní posudek; ten dostaneme na konci března, prostudujeme jej a následně projednáme,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Železniční spojení Praha – Liberec je výrazně nekonkurenceschopné vůči silnici, doba jízdy je kolem 140 minut. O lepším spojení Prahy a Liberce po železnici se mluví třicet let.

Všechny tři varianty ekonomicky vyšly. Liberecký kraj už dříve odmítl variantu, která řešila rychlejší cestování do Jablonce nad Nisou formou přestupu v Hodkovicích nad Mohelkou na návazný autobus. Liberecký kraj preferuje variantu 200PFJ.

„Ekonomická efektivita všech tří navrhovaných variant je podobná. Za zásadní považuji přínosy této pro kraj významné investice v budoucnu. To jsme i zohlednili ve svých připomínkách. Pevně věřím, že se dočkáme v budoucnu dojezdových časů z Liberce do Prahy maximálně do 70 minut,“ řekl loni hejtman Martin Půta.