Studenti z Mladoboleslavska a přilehlých regionů mají možnost požádat o příspěvek až ve výši 200 tisíc korun na jazykový pobyt v rámci studia. Týká se to jak evropských zemí, tak i vzdálenějších destinací včetně třeba Brazílie nebo Mexika. Peníze v celkové výši 800 tisíc korun poskytne Nadace Škoda Auto.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Nadace podpoří zájemce z řad studentů o zahraniční kulturně - studijní pobyty ve školním roce 2022/2023. Hlásit se mohou do konce prosince. Příspěvek je určen středoškolským studentům, kteří studují v okrese Mladá Boleslav a Rychnov nad Kněžnou, či obcí s rozšířenou působností Vrchlabí a Jilemnice. Žadatelé by se měli aktivně zajímat o dění ve svém okolí. Součástí grantové žádosti je i návrh aktivit, které by přispěly ke zkvalitnění života lidí v regionu.