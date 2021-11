V hotelu Relax, který je srdcem krajského sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá nedaleko Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku, vybudovaného na okraji někdejšího vojenského prostou Ralsko, se ve středu 10. listopadu na celodenním výjezdním zasedání sešli k debatám o budoucnosti veřejné dopravy ve středních Čechách zástupci odboru veřejné mobility krajského úřadu, krajské příspěvkové organizace IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje a podobné organizace hlavního města Prahy, jež se nazývá Ropid – Regionální organizátor PID.

Od vlaků po cyklostezky

Právě na Vrchbělé (kam mimochodem rozhodně snáz než autobusem nebo snad vlakem lze dojet autem) se upřesňovala koncepce proměn veřejné dopravy ve středních Čechách. Vedle budoucnosti lokálních železničních tratí došlo mimo jiné na diskuse o tom, čím, kudy a za kolik by se v budoucnu měli vozit Středočeši i návštěvníci kraje.

Řeč byla ale i o dalších tématech – například o otevření železničního trhu ve Středočeském kraji i pro konkurenci Českých drah nebo o povinném přechodu k bezemisním vozidlům. Nebo o tom, jak by mohly vypadat nové digitální služby ve veřejné dopravě. Či dokonce o tom, jaké nové cyklostezky je třeba vybudovat, aby líp sloužily nejen rekreantům, ale i místním při každodenním využívání.

Myšlenka na jejich začleňování do systému veřejné dopravy totiž není pokus o vtip, jak se zprvu domnívali někteří starostové. Upřímně se smáli nápadu, že jejich 80letý soused, potřebující jet do města, aby navštívil ordinaci urologa (což je také důvod, proč mu nevyhovuje autobus a dává přednost cestování vlakem vybaveným záchodem), by měl třeba zrovna teď v listopadu naskočit na kolo a šlapat do pedálů.

Nápady nejdřív uslyší radní

Výsledky jednání zatím Borecký nekomentoval – nemuselo by ale trvat dlouho, než některé podrobnosti upřesní. „Věřím, že naše závěry a návrhy budeme moci brzy představit krajské radě a posléze i veřejnosti,“ konstatoval. Zvlášť u lokálek, v jejichž případě se někde má provoz osobních vlaků omezit či zcela ukončit už za měsíc, to jistě bude sledováno s velkou pozorností. Už proto, že zástupci samospráv i občané budou chtít vědět, co se pod označením vlakotramvaj skrývá.

Mohlo by jít o nasazení specifických kolejových vozidel uzpůsobených pro smíšené použití i o hybridní dopravní systém propojující železnici s dopravou v městských ulicích. Nebo (což však není pravděpodobné) i o pouhé hraní se slovy, jakým byl kdysi pražský nápad s takzvanými metrobusy.

O čem se jednalo konkrétně, fotografie, jež krajský radní zveřejnil na facebooku, nevypovídají (vyjma výseče mapy se zakreslenými parkovišti P+R). Lze z nich pouze poznat, že to na Vrchbělé byla čistě pánská jízda. A debatovalo se i u piva, stejně jako také došlo na procházku po tamním areálu; včetně výstupu na rozhlednu.

Cyklisté prý od jara ušetří

Oznámení důležitých rozhodnutí prostřednictvím sociálních sítí se Borecký nevyhýbá. Na twitteru například počátkem listopadu ohlásil, že držitelé předplacených kuponů systému veřejné dopravy PID – čtvrtletních nebo s delší sobou platnosti – by od jara měli mít zdarma parkování svých kol ve středočeských cyklověžích. A to v šesti městech, z nichž hned tři jsou na Nymbursku: v Berouně, Čelákovicích, Kolíně, Lysé nad Labem, Milovicích a Poděbradech. Také v tomto případě však na oznámení konkrétních detailů ještě bude třeba počkat.