Mladá Boleslav - V pátek se mladoboleslavským strážníkům povedl opravdu husarský kousek. Zachránili život mladé ženě!

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Všechno začalo nevinně. „V dopoledních hodinách se hlídka strážníků pořádkové služby věnovala rutinnímu řešení přestupku v dopravě na třídě V. Klementa poblíž Klaudiánovy nemocnice,“ řekl ředitel mladoboleslavské městské policie Tomáš Kypta. Když policisté zaváděli přestupek do svého evidenčního systému, tak k nim přiběhla žena, která se představila jako prodavačka z místní cukrárny. „Uváděla, že jedna ze zákaznic, pravděpodobně pod vlivem alkoholu, usnula na záchodě a nejde vzbudit,“ vysvětli Kypta.

Policisté tedy neváhali a společně s prodavačkou vyrazili do cukrárny. Na toaletách dívku opravdu našli a situace vypadala už od prvního pohledu velmi vážně. Šestadvacetiletá žena na ně vůbec nereagovala. Neměla prý zachovány životní funkce.

Strážníci ji vynesli z malé místnosti ven do větších prostor, kde jí jeden z nich začal dávat první pomoc. S masáží srdce pokračoval až do příjezdu záchranářů. Ti ženu vrátili zpátky do života a neprodleně ji převezli do Klaudiánovy nemocnice.