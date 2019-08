„V 07,35 hodin oznámilo na linku 156 postupně nezávisle na sobě pět občanů, že se po vozovce směrem od Sahary k městu pohybují tři koně. Hlídka strážníků koně nalezla v Nádražní ulici v blízkosti bývalého objektu firmy Akuma,“ popsal velitel městské policie Tomáš Kypta.

Strážníkům se posléze povedlo koně navést do areálu jedné z firem v Nádražní ulici a společně s hlídkou Policie ČR pak zablokovali svými auty výjezd z areálu, aby koníci nemohli utéct zpátky do silnice.

„Následně se na místo dostavila jejich majitelka, která si koně zajistila a odvedla zpět do ohrady na Chrást, kterou podle jejího vyjádření někdo násilím otevřel,“ dodal Kypta.

Tři koníci se ráno ztratili Pavlíně Součkové, které provozuje stáje Větrov. Všechna zvířata jsou naštěstí v pořádku. „Ráno jsem přišla do stáje a koukám, že jsem měla vyražená vrata a bylo to vypáčené. Možná šel někdo opilý z hospody, nemáme tam kamery, nevíme, kdo to byl a co se stalo, ale někdo je musel vypustit,“ popsala majitelka.

Koně navíc podle ní někdo musel hnát, aby utekla tak daleko do města a aby vstoupila do vozovky. Tam by prý za normálních okolností nikdy nevstoupili. „Na silnici normálně sami od sebe nejdou, nemají tam co žrát. Tohle se bohužel děje. Už se mi stalo, že mi někdo přestříhal ohrady, ale aby mi otevřel stáj, to bylo poprvé,“ posteskla si Součková, podle které za takovými případy, které nejsou nijak zvlášť výjimečné, stojí lidská závist.