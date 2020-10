/FOTOGALERIE/ Stavba útulku pro opuštěná zvířata, který v Mladé Boleslavi scházel, je konečně hotová. Předcházela tomu ale dlouhá léta boje. Město totiž o zařízení tohoto typu původně nestálo. Až v posledních letech členkám Spolku na ochranu opuštěných zvířat pomohl náměstek primátora Daniel Marek. Společně našli vhodnou lokalitu, bývalou hájenku u Března a mohlo se začít s výstavbou.

Ze stavby mladoboleslavského útulku. | Foto: Bohumil Horáček

„Mám nesmírnou radost, že se záměr podařilo dotáhnout do konce a naše město bude mít zvířecí útulek. Byla to dlouhá cesta, plná překážek, především s hledáním správného místa, kde by mohl vzniknout,“ připomněl Daniel Marek.