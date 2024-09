Tato soutěž zdůrazňuje inovativní přístupy v architektuře a stavitelství, přičemž do soutěže se zapojují jak velké infrastrukturní projekty, tak i menší, ale neméně zajímavé stavby, které přispívají k rozvoji místní komunity. Možnost hlasovat a podpořit své favority je otevřena všem zájemcům, kteří se tak mohou aktivně podílet na výběru vítězů.

Jedním ze soutěžících projektů je most propojující areál společnosti Škoda s Průmyslovou zónou Plazy. „Tento most je tvořen dvěma samostatnými konstrukcemi o celkové délce 350 metrů, s rozpětím polí od 25 do 39 metrů. Použitá konstrukce z prefabrikovaných betonových nosníků a monolitickou deskou byla vybrána tak, aby minimalizovala dopad na provoz v areálu Škoda Auto i na dálnici D10,“ stojí na webu soutěže.

Škoda začala nad dálnicí D10 stavět čtyřproudý most Laurina & Klementa. | Video: Škoda Auto

Mezi soutěžícími nemůže chybět ani nová administrativní budova Škody Auto. Čtyři kancelářské bloky vytvářejí tři uzavřené dvory, z nichž jeden slouží jako veřejný prostor s reprezentativním vstupem, zatímco zbývající dva dvory jako střešní zahrady, které propojují venkovní prostor s kancelářemi. Fasáda budov je optimalizována pro maximální přirozené osvětlení, design fasády připomíná zakřivené tvary automobilů. „Důraz je kladen také na udržitelnost, s CO2 neutrální výrobou energie od roku 2025 a fotovoltaikou na střechách,“ uvádí na webu.

Kromě Mladé Boleslavi se v soutěži objevuje také Kavárna Ořech z Mnichova Hradiště, která vznikla na místě staré hospodářské budovy, kdy původní stodola zůstala zachována. Dnes na jejím místě stojí kavárna se společenským prostorem a penzionem. „Kavárna byla vybudována s důrazem na využití původních materiálů, včetně recyklovaných cihel a dřeva z tuzemských zdrojů. Tím je zajištěn harmonický soulad s okolní architekturou a historie místa je zachována,“ popisují objekt.

Veškeré informace včetně hlasování lze najít na webu Stavba roku. Hlasování je otevřeno do 7. listopadu, o den později se v pražském Rudolfinu uskuteční slavnostní galavečer, kde budou uděleny tituly i zvláštní ceny.