„Hlavním důvodem je nevyhovující uspořádání stávající okružní křižovatky se dvěma jízdními pruhy na okružním pásu a dvoupruhovými vjezdy a výjezdy bez usměrnění,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic. Každý den místem projede přes 30 tisíc automobilů, z čehož asi 20 procent tvoří nákladní a kamionová doprava.

Stavba bude probíhat dvě sezony. „V první fázi bychom rádi vybudovali vratnou větev, v druhé se pak práce soustředí už na úpravu samotné okružní křižovatky,“ sdělilo ŘSD. V místě prací bude omezení provozu pouze částečné, a to až při samotné úpravě křižovatky, kdy se budou práce provádět po jednotlivých segmentech.

První fáze stavby by měla začít v říjnu letošního roku, přičemž by byla dokončena v listopadu. Práce se během zimní technologické přestávky přeruší. Druhá fáze by měla začít v červnu příštího roku a dokončení se plánuje na červenec 2025.

V těchto dnech vrcholí výběr zhotovitele. „O veřejnou zakázku se ucházejí 2 subjekty, které podaly nabídky v rozmezí 8,87 až 10,88 milionu korun bez DPH. Odhadovaná cena stavby dle projektanta je 9,73 milionu korun bez DPH,“ uvedlo ŘSD.