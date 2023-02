Soutěž na stavbu vyhrála liberecká společnost Brex, vyplývá z registru smluv. Vysoutěžená cena je 29,6 milionu korun. Stavba má být hotová do podzimu.

Nová lávka propojí město s kopcem Horka a místními částmi za dálnicí, například Dobrou Vodou a Lhoticemi. Město má již na stavbu jistou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, která má pokrýt 85 % nákladů.

Most přes Jizeru u Mnichova Hradiště jde k zemi. Nový zprovozní za dva roky

„Lávka vytvoří bezpečné spojení s Dobrou Vodou a Lhoticemi, ale také s Bosní či Kněžmostem. Určena bude zejména pěším a cyklistům, kteří se v tuto chvíli do Mnichova Hradiště dostávají po rušných komunikacích. Lávka jim usnadní cesty do zaměstnání, do školy či za službami,“ uvedl mluvčí města Martin Weiss.

V historické stopě Husovy aleje

Lávku navrhl ateliér architekta Josefa Pleskota. Nová lávka vznikne v historické stopě Husovy aleje, která je dodnes zachována, ale přerušena dálnicí.