/FOTOGALERIE/ V Mladé Boleslavi dlouhodobě chybí psí útulek. To se ale v dohledné době změní: stavba nyní pokračuje a hotovo by mělo být letos na podzim, kdy by mělo začít zařízení fungovat. Potvrdila to Šárka Charousková, mluvčí mladoboleslavského magistrátu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Aktuálně je totiž situace komplikovaná, pokud jde o to zaběhnutého psa odchytit. V současné době totiž musejí zaběhnutí psi putovat do útulku v Lysé nad Labem; to v minulosti hodnotili jako značně nekomfortní jak majitelé psů, tak i vedení města. Problém však spočíval v nalezení vhodné lokality, kde by útulek mohl vzniknout. „Jedná se o bývalou hájenku v Březně u Mladé Boleslavi. Místo se hledalo dost dlouho, aby bylo vhodné pro útulek,“ vysvětlila Šárka Charousková.