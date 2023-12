Když Jitka Slezáková nastupovala do funkce starostky obce Jasenná na Náchodsku, bylo jí 27 let a měla dvouleté a čtyřleté dítě. Dnes je to šedesátiletá babička čtyř vnoučat. Loni začala své deváté funkční období. Její příběh přináší druhý díl seriálu Nejdéle sloužící starostové.

Jitka Slezáková je starostkou Jasenné již 33 let | Foto: Deník/Zuzana Hronová

Zdroj: DeníkJak se dostat do práce? Dlouholetá starostka Jasenné nedaleko Jaroměře Jitka Slezáková jezdí do obecního úřadu na kole. „To je tady můj jediný dopravní prostředek,“ usmívá se. A pak ukazuje, jak moc se tvář vesnice změnila. „Národní výbor sídlil v chaloupce se suchým záchodem, místo vodovodu byla jen pumpa. Styděla jsem se tam brát návštěvy,“ vypráví.

Nový obecní úřad vznikl ze starého statku. Několik prázdných hospodářských budov naproti úřadu zbourali a vznikla prostorná náves se školou, parkem, kostelem i rybníčkem. „Pěkně se nám to tu otevřelo,“ ukazuje na rozlehlé prostranství. Z obce táhnoucí se přes čtyři kilometry podél silnice, bez vodovodu a kanalizace za jejího vedení vznikla malebná česká vesnice.

Neměla zkušenosti, přesto ji zvolili

V době sametové revoluce pobývala na mateřské dovolené s čtyřletou dcerou a ani ne dvouletým synem. Bylo jí 27 let. Tehdy za ní přišli lidé z Občanského fóra a říkali, aby s nimi šla na kandidátku. Dali ji dokonce na první místo a v komunálních volbách dostala nejvíce hlasů. „Nechápala jsem to. Stále jsem se rozmýšlela, zda do toho jít, když mám tak malé děti,“ vzpomíná. Pak jí ale vyšli vstříc ve školce a vzali syna i přes jeho nízký věk.

S politikou neměla žádné zkušenosti. Ostatně se správou obce v demokratickém režimu neměl v roce 1990 zkušenost nikdo. „Bývalý předseda národního výboru mi jen ukázal, jak se vedou hasiči a jak se dělá hasičská inventura. Ostatní jsme se učili za pochodu,“ směje se Slezáková. Do změny režimu živelně přicházely restituce, lidé se hlásili o majetek a dohledávali podklady u nich na úřadě.

Zatímco mnohé obce svůj majetek rozprodávaly, a látaly tak díry v rozpočtu, Jasenná objekty a pozemky kupovala. Třeba obchod naproti radnici, z něhož chtěla Jednota udělat sklad. Nebo nepoužívané domy pro obecní byty. „Snažila jsem se všechny strategické budovy kupovat, abychom s nimi mohli nakládat. Aby tu měli lidé obchod, školku, školu, byty, hospodu. Zvykla jsem si pečovat o obecní majetek jako o vlastní a vše mít v pořádku,“ vysvětluje.

Starostou byl i její dědeček

Místní její přístup oceňují, loni začala už deváté funkční období. Také v posledních volbách získala nejvíce hlasů. „Zase to tak vyšlo. Každý rok se přitom snažíme mít dvakrát víc kandidátů, než je členů zastupitelstva, aby bylo z čeho vybírat. Chodíme oslovovat lidi, kteří by byli pro obec prospěšní,“ říká.

Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Na dotaz, jak si vysvětluje svoji popularitu, s úsměvem krčí rameny: „Asi se tady lidem dobře žije a vědí, že mám Jasennou ráda a snažím se pro ni dělat to nejlepší.“ To podle ní obnáší rovnoměrně se starat o dolní i horní část obce, o všechny generace i zájmové spolky a usilovat o dobré vztahy mezi lidmi. Starostování má trochu i v genech. Ve 40. letech vedl Jasennou její dědeček.

Když po revoluci na radnici začínala, měli tu pouze psací stroj. První počítač si pořídili v roce 1994 a dělila se o něj s účetní. „Doba šla dopředu, máme moderní zařízení, datové schránky, hodně věcí se digitalizovalo,“ srovnává. Přesto je starostování podle ní dnes náročnější. Narostla byrokracie a všechny procesy jsou přísnější.

A jak starostku vnímají místní? „Občané vidí, že svá nejlepší léta zasvětila jim a obci, a všechnu tu práci, která za ní je. Oceňují i její vstřícnost a zodpovědnost,“ míní někdejší dlouholetý kronikář Jasenné Jiří Uhlíř.

Když má říct, jak se Jasenná za jejího vedení změnila, vyjmenovává: „Zlepšilo se tu životní prostředí, rozmnožila obecní majetek, zasadila se o vybudování vodovodu, kanalizace, chodníků, udržela a nechala opravit obchod, kulturní dům, restauraci, poštu, knihovnu či kostel. Důležité je, že se snaží i o dobré mezilidské vztahy a sousedskou soudržnost napříč generacemi.“

Starostka Jitka Slezáková v roce 2013Zdroj: se svolením Jiřího Uhlíře

Podle Slezákové je tento dlouhý seznam dán i tím, že se nemusí v úřadu rozkoukávat jako noví starostové. „Co mi ale vadí, když něco funguje, je to zajeté a někdo to začne seshora od stolu měnit k horšímu. Třeba změn vyhlášek je opravdu hodně a všechny vstřebat dá práci,“ míní.

Počet obyvatel Jasenné stoupá a věkový průměr činí čtyřicet let. „Žijí tu mladé rodiny, kupují domky, školka i škola jsou stále plné,“ pochvaluje si.

Výhodná je také poloha obce: půlhodinu autem do Hradce Králové, deset minut do Jaroměře.

Hledá se následník

Stále se nenašel nikdo mladší, komu by funkci předala. „Já řeším všechno. Připravuji výběrová řízení, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, žádám o dotace. Potřebovala bych někoho zaškolit, ale nikdo se do toho nehrne,“ přemítá. Po komunálních volbách 2026 nastoupí do starobního důchodu.

V zastupitelstvu prý klidně ještě bude, ale nového starostu potřebuje nutně najít. Dlouhých 33 let ve funkci vydržela prý i proto, že měla vždy štěstí na zastupitele. „Jsme tu dobrá parta, nehádáme se a snažíme se posouvat obec dopředu. Pak to člověka hnedka víc baví,“ konstatuje spokojeně.