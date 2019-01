Benátky nad Jizerou /ROZHOVOR/ - Starosta Benátek nad Jizerou Jaroslav Král (ODS) je výjimečný. V dobrém smyslu slova.

Starosta Benátek nad Jizerou Jaroslav Král (ODS) je výjimečný. V dobrém smyslu slova.

Ve vedení města je už pěknou řádku let, a pokud se někdy otočí směrem dozadu, uvidí za sebou velký kus práce. Málokdy může novinář o nějakém politikovi takto psát, v případě Benátek tak ale činíme bez uzardění. Vždyť Benátky nad Jizerou vzkvétají jako žádné jiné stejně velké město.

Po řadě investic ve spodní části města (například kruhový objezd) se teď k nepoznání proměnilo i historické jádro italského dvojčete. Zrekonstruovali tu náměstí, zámek a nově i zámecké sklepení, které se proměnilo v lapidárium a také rozlehlý zámecký park.

Ačkoli Benátky nepatří velikostí rozpočtu mezi nejsilnější města, jen za poslední roky do svého rozvoje investovaly kolem 200 milionů korun! Starosta Jaroslav Král si teď nepřeje nic menšího, než aby opravené památky i zeleň nějaký čas vydržely ve své kráse…

Co byste popřál novému parku?

Doufám, že si jej lidé budou užívat a chovat se k němu s úctou, aby nedošlo k jeho zničení.

Jaké byly náklady na investici do druhé etapy a na kolik vyjde rekonstrukce celého historického centra?

Druhá etapa rekonstrukce parku stála zhruba 7 milionů korun, ale druhá etapa historického jádra města, tedy včetně oprav budov se pohybuje kolem 30 milionů korun. Obnova náměstí nás pak vyšla na více než 60 milionů a pokud k tomu připočítáme i další investice, jako je lapidárium, dostáváme se na částku kolem sta milionů korun!

V tom ale zřejmě nejsou investice do zámku?

Ano, zámek do toho nepočítám, historicky se tam investice šplhají k dalším 80 milionům korun. Když tedy budu hovořit o komplexní opravě historického centra Benátek nad Jizerou včetně zámku, dostáváme se k částce 200 milionů korun. Výrazně nám pomohly dotace z Evropské unie. Na revitalizaci náměstí jsme dostali zhruba 53 milionů korun a například na rekonstrukci parku jsme získali přes dva miliony. Město se ovšem i tak podílí na investicích zhruba 50 procenty!

V sobotu jste otevřeli další z obnovených prostor, a to zrekonstruovaný park. Co všechno je tam nového?

Rekonstrukce trvala dva roky a v podstatě je tam nového všechno. Bylo to pojato jako barokní zahrada, což znamená, že byla předělána celková vize pozemků. Například jsme přestěhovali pomník a také zde vznikla nová barokní kašna. Dále byl vytvořen nový systém cestiček, umělé zavlažování a také byly vysazeny dva minisady včetně spousty nových dřevin. Můžeme říci, že tu máme úplně nový park.

Máte tady v parku svůj nejoblíbenější koutek, vždyť je to vlastně vaše zámecká zahrada?

Jako mladý kluk jsem chodíval na rande do rohu za rondel, kde bývala lavička, ale v současné době je tam malý sad. Teď mám tedy raději vyhlídku na vinice a na naše Benátky.

Na sobotní slavnosti se také podával burčák, jak vám chutnal?

Burčák je opravdu dobrý, protože výrobce dostal od vedení burčákové unie příkaz, aby do Benátek nepřivezli nějaké patoky, takže burčák byl velmi dobrý stejně jako víno (usmívá se).