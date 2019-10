Stará hruška v klání o Strom roku nezvítězila. Skončila na desátém místě.

Stará Hrušeň ve Zvířeticích | Foto: Petr Čáslavský

Petr Čáslavský ze Zvířetic, který strážkyni Svatomartinské aleje do ankety nominoval, nesmutní. Akce podle něho splnila svůj účel. „Do příštího ročníku ji přihlašovat nebudeme, je to anketa, která lidi v okolí spojuje, je ale možné, že někdo nominuje jiný strom. To že nebyla první nebo druhá není důležité, důležité je, že si lidi uvědomili, že je to starý strom a že je potřeba ho zachránit,“ uvedl k výsledku ankety Čáslavský, podle kterého jednoduše nemůže vyhrát každý.