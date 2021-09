Ladislav Kučera z Nadačního fondu Škoda Auto v souvislosti s FabLabem připomněl, že s myšlenkou otevřené dílny vlastně už začala proměna Pluhárny. A nyní se díky organizátorům Maker Faire Festivalu , který Pluhárna letos hostí už po třetí, je možné zkušebně pozvat do dílny první kutily. Festivalu sice patří v Pluhárně až víkendové dny, ale „dílna“ bude všem zájemcům otevřena už od pondělka; každý den odpoledne od 15. do 17. hodiny pro volnou tvorbu. Podvečery od 18 hodin patří workshopům pro rodiny s dětmi – účast si však je třeba rezervovat předem na webu makerfaire.cz. V pondělí se budou vyrábět ptačí budky s elektronickou signalizací přítomnosti ptáků, na úterý se schystá výroba vlastní powerbanky, středa patří oživení kartonového robota a čtvrtek přípravě vlastní deskové hry. Vstupenky pro dítě s doprovodem přijdou na 50 Kč – kromě pondělního budkování. Ty už se koupit nedají; jsou vyprodané. Na pondělní a středeční večer se pak chystají přednášky.

Zájemci se tam mohou vzdělávat – naučí se třeba pájet i programovat roboty – a vyzkoušet si, co je zajímá: práci s tradičními nástroji i s moderními technologiemi. Dostanou se i ke strojům, jež bývají jednotlivcům finančně nedostupné, a vedle nových poznatků a zkušeností mohou získat také potřebné kontakty. Z moderních technologií čekají na návštěvníky například 3D tisk, 3D skenery, obráběcí CNC routery, laserové řezačky – nebo třeba programovatelné vyšívací stroje. V nabídce jsou jak přednášky věnované 3D tisku (v pondělí) nebo umělé inteligenci (ve středu) a tematické rodinné workshopy, tak i prostor pro volné tvoření. Zváni jsou tak žáci i studenti stejně jako rodiče či prarodiče s dětmi – klidně i s těmi menšími – ale také zástupci vznikajících start-upů nebo umělci.

Od pondělka tam bude týden fungovat FabLab – otevřená dílna přístupná školákům a studentům, ale i těm, kteří si něco vyrobit nechtějí jenom jako své hobby. Třeba uvažují o uvedení nového produktu na trh a potřebují zhotovit prototyp. To vše zatím krátkodobě ve zkušebním provozu; v příštím roce by nicméně mohla být otevřena stálá dílna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.