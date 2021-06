/FOTOGALERIE/ Do nové etapy, s níž souvisí i proměna dopravního omezení, vstupuje komplexní rekonstrukce mostu na dálnici D10 u Staré Boleslavi. Pracuje se tam od poloviny března – a před měsícem začala dostavba ubourané části mostu v jízdním pásu pro směr na Prahu. Nyní Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR hlásí: tato fáze prací je ve finále. „V rámci II. etapy jsme instalací mostních závěr a pokládkou vozovkového souvrství dokončili pravou část mostu v levém jízdním pásu dálnice,“ upřesnil.

Rekonstrukce mostu na dálnici D10 u Staré Boleslavi. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podoba místa prací se nyní změní, přičemž nové uspořádání dopravního omezení by mělo vydržet po celou hlavní sezonu prázdnin a dovolených; s dalším posunem se počítá na přelomu srpna a září. Přestavba značení upravujícího průjezd začne v sobotu ráno. Od nedělní 14. hodiny – tedy ještě před začátkem hlavního náporu návratů z víkendu – by se pak mělo ve směru na Prahu jezdit dvěma provizorními jízdními pruhy. Od pondělní šesté ranní by dva pruhy měly být k dispozici i pro směr jízdy na Mladou Boleslav.