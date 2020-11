Stan pro bezdomovec je opět v Poplužním dvoře

I letos bude pro bezdomovce z Mladé Boleslavi k dispozici vyhřívaný stan. Ten by měl přijímat klienty od 20.30 do 21.30 hodin, opustit ho je pak nutné do sedmé hodiny ráno.

Stan pro bezdomovce | Foto: Pavel Šubrt