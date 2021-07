Po srážce s osobním vlakem je autobus i s přívěsným vozem vlečen několik desítek metrů po trati a je zcela demolován. Neštěstí platí řidič autobusu a 22 cestujících životem na místě, dalších 20 osob zraněním, z toho čtyři těžkým. Jeden člověk umírá později v nemocnici.

V autobusu přichází o život 20 zaměstnanců mladoboleslavské škodovky, nejmladší oběti je podle dobových pramenů osmnáct let. Celkem devět mrtvých cestujících pochází z Pískové Lhoty, šest z Benátek nad Jizerou, čtyři z Dražic a tři mrtví z Brodců nad Jizerou.

Rozbíhá se vyšetřování. Za nehodu je viněna drážní pracovnice, která opomněla stáhnout závory. Před soud by s ní měl podle vyšetřovatelů jít i řidič autobusu, ale ten je po smrti. Žena nakonec odchází do vězení s trestem pěti let. Stihne odpykat polovinu, než onemocní a umírá.

Nehodu dnes připomíná pomník u místa, kde ke střetu došlo.