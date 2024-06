Radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha uvedl, že Středočeský kraj chce, aby krajské školy šly s dobou a přizpůsobily své vybavení a výuku současnému prudkému nástupu nových technologií do všech oborů lidské činnosti. „Proto podporujeme modernizace počítačových učeben, zřizování robotických pracovišť, nákupy odborných pomůcek a vybavení, jako jsou například traktory s vybavením pro precizní zemědělství, které využívají satelitní data, speciální přístroje do dílen pro budoucí automechaniky, vybavení do laboratoří na gymnáziích nebo v odborných školách a podobně. Školy vymýšlejí své projekty tak, aby díky nim posunuly výuku na vyšší úroveň a aby jejich absolventi díky tomu měli větší šanci najít dobré uplatnění na trhu práce,“ sdělil.