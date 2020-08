Že je třeba velkého zásahu, naznačují i dosavadní plány. Ve hře byly dlouho dvě varianty. Jedna kalkulovala s tím, že by se stávající budova zbourala a postavila nová. Druhá předpokládala rekonstrukci stávajícího nádraží. Nakonec ale zvítězila varianta číslo jedna. „Návrh na řešení výpravní budovy v Mladé Boleslavi formou novostavby jsme předložili příslušnému odboru Ministerstva dopravy s žádostí o projednání na Centrální komisi Ministerstva dopravy,“ uvedla Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železnic (SŽ), pod níž nádraží spadá.

Záměr projektu byl podle mluvčí připomínkován a je aktuálně předmětem diskuse vzhledem k budoucímu vývoji dopravní obslužnosti celé lokality.

Výpravní budova bude v novém stavu rovněž sloužit zaměstnancům Správy železnic, dále budou do objektu dislokováni pracovníci dopravní kanceláře, kteří v současné době sídlí v objektu Českých drah. „Podoba nové výpravní budovy bude vybrána ve spolupráci se zástupci města Mladá Boleslav a městským architektem v dalším stupni projektové dokumentace,“ dodal mluvčí.

Město Mladá Boleslav by uvítalo, kdyby na rekonstrukci došlo co nejdříve. „Současnou podobu stanice hlavní nádraží považujeme za velký problém a ostudu. Jsme připraveni se do rekonstrukce zapojit a upravit okolí a celou lokalitu, nicméně míč není na naší straně,“ řekla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Kdy oprava začne, je nejasné

Vedení magistrátu se podle Charouskové snaží vést na toto téma jednání na mnoha úrovních, prozatím však nepřinesla kýžený výsledek. Kdy se tedy opravdu začne s pracemi, je tak zatím nejasné. Podle původního plánu to mělo být v letech 2021 až 2023. Projekt měla Centrální komise Ministerstva dopravy ČR podle původního plánu schvalovat už letos v lednu, což se ale poněkud protáhlo. Podle posledních informací, by se mohlo začít v roce 2022.

Správa železnic i tak tvrdí, že za celou dobu, co se touto akcí zabývají, jsou záměrem projektu nejdál.

Železnici v regionu ale čekají i další dílčí úpravy – a to v souvislosti se schválením studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec. Mezi to patří kupříkladu stavba Všejanské a Bezděčínské spojky. Opravy se pak již dočkala železniční zastávka Mladá Boleslav – město, kde se dokončují poslední detaily a hotovo bude za čtrnáct dní. Úpravy v hodnotě necelých 11 milionů korun bez DPH zahrnuly vybudování nového výtahu, rekonstrukci schodiště a nové zastřešení. „Za klíčové považuji zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště pro cestující – ať už se jedná o imobilní pasažéry, starší občany či rodiny s kočárky,“ připomněla Alena Heinišová ze Správy železnic. Projekt navíc zahrnul i kamerový systém, který je napojený na dispečerské řídící pracoviště Správy železnic.