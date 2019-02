Mladá Boleslav - Zatímco extrémní vedra vadí plodinám, zvířatům i mnohým lidem, jsou lidé, kteří se s výkyvy počasí srovnávají po svém

Nejúspěšnější senior z Mladoboleslavska | Foto: Petra Kuldová

Třeba sportovci. Patří mezi ně boleslavský veterán Jiří Kukla. Známý sprinter i skokan do dálky. Tak jsme mu včera kolem oběda zatelefonovali. „Trénuji, však mi taky kamarádi říkají, že jsem pěkný blázen. Vždyť ale víte, jak to se mnou je. Když jsou mrazy, jezdím na kole, když je vedro, tak taky," rozpovídal se o svých sportovních aktivitách Jiří Kukla.

Neříkejte, že trénujete v tomhle vedru i odpoledne?

Dopoledne běhám. Jsem diabetik, takže si nemůžu dovolit úplné vyčerpání. Dávám přednost krátkým tratím. Nějaké rozcvičení, pak si dám šestkrát stovku a nějaký ten výklus. To vše dopoledne.

A odpoledne snad odpočíváte?

Ne. Odpoledne toho už moc ale nedělám. Projedu se na kole, tak třicet kilometrů, a zaplavu si kolem kilometru. Jinak nic.

A tomu říkáte nic nedělat?

Jistě. Já totiž, když není takový vedro, trénuji mnohem víc.

My jsme navštívili pár koupališť, abychom poradili, kde to je pěkné. Kam chodíte plavat vy?

Jezdím buď na jezero Hamr u České Lípy nebo až do Hrádku nad Nisou, do zatopeného lomu. Tam je to super.

A je ta voda čistá?

Bude čistá vždycky, lom je totiž hluboký čtyřicet metrů a sinice tam nemají šanci.

Určitě také hodně pijete.

Vypiji kolem čtyř litrů vody, to je nutnost.

Co děláte právě teď před polednem?

Akorát jsem dotrénoval.

Kdy budete odpočívat? Až na dovolené?

My máme vlastně s manželkou dovolenou po celý rok. Děláme totiž, co nás baví. Mezi sportem chodíme po hradech a zámcích, takže turistika. To je vlastně taky sport.