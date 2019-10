Zatímco před pěti lety slavnostní fanfáry vítali návrat Humprechta Jana Černína v Kosmonosech, který pomyslně přijel z dílny Milana Knoblocha ve formě kamenné busty, o pět let později zmizí, protože autor za svoji práci nedostal zaplaceno. Socha měla původně odcestovat už 5. avšak na žádost autora a rodiny Knotkových se termín posouvá na sobotu 19. října na 12 hodin. Knobloch přijede osobně do Kosmonos a Humprechta si odveze do Prahy.

Sochu kdysi objednalo občanské sdružení Památník barokních Kosmonos v sestavě Václav Petříček, Miroslav Vaněk, Ljulin Christov a Jiří Bartoš. To pak také aktivně získávalo finanční dary a jeho členové sami mnohdy investovali vlastní peníze do spolkové kasy. Jejich snaha o důstojný pomník nejslavnější éře Kosmonos nakonec přinesla ovoce, ovšem pouze na pět let. Nepodařilo se jim totiž vybrat celou částku, která by pokryla autorovu práci a město sochu odmítá zaplatit, protože si jí nikdy neobjednalo.

„Je to pět roků, co se odhalil památník, veřejná sbírka ale nestačila na celou sochu. Pět let se vedla jednání a obstrukce s Kosmonosy. Přitom bylo dohodnuto, že bude socha na začátku roku dofinancovaná a převedená do majetku města,“ uvedl Ljulin Christov z Památníku barokních Kosmonos. Ten neúnavně podával návrhy, aby se umělecké dílo dofinancovalo.

Původní cena busty byla 306 tisíc korun, autor však dostal jen 25 tisíc, které se povedlo vybrat. „Schválili jsme casino v průmyslové zóně a ročně máme daň z hazardu pět milionů, peníze tedy jsou, ale není politická vůle. Myslím, že tím jsme skončili. Další návrhy už dávat nebudeme, už jsme z toho unavení,“ doplnil Christov.

Samotné Kosmonosy se k celé nastalé situaci nechtějí příliš vyjadřovat. „Nic vám k tomu nemůžu říct, protože toto si památník pana Černína řídí sám, odstraněním hrozí už pět let. Deklarují, že jsou majitelem busty, nám nepřísluší to komentovat. Sochu neměl kdo zaplatit, město si ji nikdy neobjednalo,“ uvedl na dotazy k případnému odstranění sochy a k celé nastalé situaci kosmonoský místostarosta Eduard Masarčík.

Před školou má pak podle Christova zůstat jen podstavec. Busta podle něho poputuje do Prahy, mohla by pak skončit v Černínském paláci nebo parku a autor snad konečně dostane také zaplaceno.