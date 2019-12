Dvouletý Janko podle maminky Kataríny Kalužné aktuálně podstupuje chemoterapii ve vysokém riziku s následující transplantací. Jeho problémy se projevily na konci letošního července.

„Janko byl unavený, stále spal, ztrácel chuť k jídlu, ztrácel zájem o věci a činnosti, které měl rád. Objevilo se také noční pocení, tím to všechno začalo. V srpnu k tomu přibyly teploty, tři týdny vysokých teplot a chození k pediatrovi. Nikdo nic nevěděl, až jsme byli odeslaní do nemocnice,“ popsala počáteční strasti maminka Katarína.

Až po více než třech týdnech teplot a návštěv lékařů u malého chlapce došlo ke krevním rozborům, na začátku září už putovali na onkologickou kliniku. „Tím začal boj o život, Jankovi diagnostikovali akutní lymfoblastickou leukémii, kostní dřeň už tou dobou byla z 95 procent napadená,“ dodala maminka.

Katarína si nyní nejvíce přeje a věří, že se pro malého brzy najde vhodný dárce. „V lednu by pak po skončení terapie mohl syn podstoupit transplantaci, aby leukémie neměla šanci zaútočit,“ doplnila s pláčem Katarína.

K Martině Chmelové, která je matkou projektu Náboru hrdinů, se dostala díky svému zaměstnavateli. Martina doufá, že na středeční nábor přijde co nejvíce lidí a najde se vhodný dárce pro Janka.

„Nepotřebuji nic, ke štěstí nám chybí zdraví vytouženého syna a jeho jiskra v dětských očích, to je jediné, co potřebuji,“ dodala Katarína.

Jak můžete pomoci? Každý člověk do pětatřiceti let se ve středu 18. prosince může dostavit do kavárny Nejen kafe v Mladé Boleslavi, kde bude Martina k dispozici se svým týmem mezi 16.30 a 20.00.

Odběr vzorku, který je potřeba, aby se člověk mohl stát dárcem, nebolí. Zájemci dostanou vatovou tyčinku, kterou si vytřou ústa.

Základní podmínky pro vstup do Český národní registr dárců dřeně:

- věk 18 - 35 let (až do dne 36. narozenin)

- velmi dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků (vyjma antikoncepce a léků na sezónní alergie)

- hmotnost alespoň 50 kg

- ochota překonat určité nepohodlí a "ztrátu" času pro záchranu života někoho neznámého