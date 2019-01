Luštěnice - Nepříjemný příjezd domů čeká, pravidelně každý den, obyvatelé částí Luštěnic Sluneční a Lesní.

Díry komplikují dopravu | Foto: foj

Nepříjemný příjezd domů čeká, pravidelně každý den, obyvatelé částí Luštěnic Sluneční a Lesní. Již několik měsíců je tu velmi špatný stav vozovky. Velké i malé výmoly zde komplikují každodenní provoz. Nejkritičtějším úsekem se dá jednoznačně určit křižovatka Sluneční s Lesní těsně u první bytovky. V tomto úseku nemáte úniku, musíte projet výmoly a doufat, že ty opravdu velké minete, protože možnost objetí tu vážně není. „ To víte, že je to nepříjemné, ale domů se nějak dostat musím. Někteří řidiči to objíždějí jednosměrnou, což není řešení,“ uvádí Ladislav Lorenz, obyvatel jedné z bytovek. K jeho názoru se připojuje i další obyvatelka Jana Horáčková. „ Pořád čekáme, kdy se to opraví, protože je to vážně hrozná křižovatka.“

Jestli obec počítá s opravou této křižovatky a kdy je to v plánu, tak na to jsme se zeptali starosty Luštěnic, Václava Jakubce. „V tuto chvíli opravujeme komunikaci I/38. Firma, která tyto stavební úpravy provádí, zajistí i opravu tohoto úseku,“ říká starosta.

Stavební firma pracuje podle určitého harmonogramu, je ale možné, že nastanou i nějaké komplikace a stávající oprava vozovky se prodlouží. Oprava křižovatky na Lesní tak bude muset počkat. „ Do konce roku bude tento úsek opravený. Nebude nový, ale bude se zde moci normálně jezdit,“ dodává Václav Jakubec.