Inspirací pro tento design byl český kubismus i individuální interpretace digitálního designu umělců. Tvar trofeje pak vyobrazuje síť jednotlivých bodů. Jak uvedl designér společnosti Peter Olah, minimalistický geometrický vzor budí dojem, že trofej roste sama od sebe, tvůrci se nechali inspirovat tradičním uměním českých sklářů.

Laurinova je opět průjezdná

Opět je průjezdná Laurinová ulice v Mladé Boleslavi. Tam se odehrávaly dosud stavební práce, které souvisejí s výstavbou parkovacího domu. „nicméně řidiči si musí dávat pozor, protože je zde zatím ještě dočasné omezení, respektive zúžení kvůli dokončování chodníku. Ve špičce bude doprava zpočátku řízena semafory,“ uvedla mluvčí Šárka Charousková. Omezení by mělo trvat další dva dny. Stále pokračují práce na parkovacím domě v areálu nemocnice.

Chtějí oživit Třešňovku, poslouží setkávání lidí

Z třešňové aleje mezi Mnichovým Hradištěm a Hoškovicemi by se mohlo stát místo, kde se budou setkávat lidé. Podél aleje chtějí vybudovat odpočinková místa a umístit na ně dubové lavičky, informační panel o historii cest v krajině i popis výhledů do okolní krajiny. Jednou by se tam mohlo také konat Hradišťské třešňobraní, kde by se lidé pochlubili svým cukrářským uměním.

V Bakově budou kácet stromy u stadionu

Havarijní kácení stromů se odehraje v lokalitě u stadionu. Upozorňuje na to vedení města Bakov nad Jizerou. Havarijní kácení bříz se odehraje dnes 8. září u cesty pod železniční tratí – směrem k železničním mostům. „Žádáme občany města, aby dbali své osobní bezpečnosti a nepohybovali se v místě, kde bude kácení probíhat,“ uvedlo vedení města k chystané záležitosti.