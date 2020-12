Podobná situace je i v dalších restauracích, kupříkladu v restauraci Kebab house v Mladé Boleslavi. Tam měli lidé velký zájem o jídlo už v dopoledních hodinách. „Popravdě si myslím, že jsme takhle po ránu tolik lidí snad nikdy neměli, možná tak na konci školního roku," okomentoval situaci těsně po jedenácté hodině číšník Jiří.

I do restaurace U Samce přicházeli zákazníci. „Dneska byl ještě velký zájem o krabičky. Uvidíme, co bude dál,“ podotkl majitel zařízení Fantišek Urban. Naproti tomu lidí, kteří by přicházeli jen tak posedět, příliš nebylo. A ani rezervací tady mnoho zatím nemají. Kolem třetí hodiny seděl u každého z šesti stolů jeden návštěvník s půllitrem piva. „Uvidíme, jak to bude vypadat večer,“ podotkl Urban.

Dobré vyhlídky naopak má restaurace Start. Tam už od pondělí měli celou řadu zájemců o rezervace. Podle tamní obsluhy to vypadá, že následující pátky a víkendy bude restaurace našlapaná. To i přesto, že se smí naplnit jen padesát procent kapacity a lidé smějí sedět u stolů jen po čtyřech.

Už hned od dopoledne přicházeli ve čtvrtek lidé také do kavárny La Hlína. „Je fajn, že máme konečně otevřeno. Dokonce zrovna chystáme výstavu obrazů,“ podotkla tamní majitelka Jana Kilevníková. Venku sice nestály zástupy lidí, kteří by chtěli kávu, návštěvnost ale nebyla nijak tristní. „Čeho se bojím, je to, že lidé budou neopatrní a v lednu zase zavřeme,“ doplnila Kilevníková.

Uplynulé týdny byly velmi těžké i pro noční podniky a bary. Jedním z nich je Enzo bar v Mnichově Hradišti. Tam to úplně jednoduché nebude ani do budoucna. Bar totiž otevírá v 16 hodin a zavírá až ve dvě hodiny ráno. „Zavírací doba ve 22 hodin je brzo. Od čtyř k nám chodí lidé po ranní, ty si dají tři čtyři piva a v osm jdou domu. Ti, kteří jdou po odpolední, ti nám dělají kšefty, ráno nevstávají, takže si dávají drink nebo i kořalku a to teď nebude,“ popsal majitel baru Jaroslav Šareš.

I tak se v jeho podniku na návrat hostů poctivě chystají. Dobu nuceného uzavření zde využili k potřebným rekonstrukcím. Bylo také nutné dokoupit zásoby. Načaté nevytočené sudy totiž museli vylévat, stejně jako načaté lahve vína nebo džusů. „Jsou to ztráty, které nám nikdo neuhradí,“ doplnil Jaroslav Šareš.

Realita kadeřnic a kadeřníků: v ruce nůžky, na uchu telefon a plné diáře

Po nucené pauze včera znovu otevřela kadeřnictví a mají plno. Minimálně do Vánoc se kadeřnice a kadeřníci nezastaví.

„U nás je velký zájem. Lidé se musí objednávat dopředu, ale pokud je tady někdo volný, tak ho vezmeme. Zákazníci k nám přicházejí jako domů, jsou pro nás jako rodina,“ uvedl majitel David's barber shopu Bartoloměj David.

V jeho podniku bylo nutné prodloužit otevírací dobu. Otevřeno tak bude mít i o víkendech a také v některé dny o Vánocích. „Myslím, že jsme byli dlouho doma,“ dodal David.

V jedné ruce nůžky a v druhé telefon má nyní i kadeřnice Markéta Remešová. „Mám naobjednáno až do konce roku. Telefon mi zvoní už 14 dnů v kuse a lidé, kteří neměli termín, se snaží, abych je někam vmáčkla,“ okomentovala situaci žena, která nyní v kadeřnictví stráví mnohem více času než obvykle. Přijala i novou kolegyni, které chce přenechat některé zákaznice.

Plno hlásí i Vito's barber shop. I sem se velká spousta lidé objednává a podnik zákazníka přijme právě po předchozí komunikaci.