O její výrobky je stále velký zájem. „Musím říct, že nestíhám pokrýt ani svoji rodinu a blízké přátele, protože roušku by chtěl v tuto chvíli opravdu každý a nejlépe i ve větším množství, protože jedna rouška na osobu v podstatě nestačí,“ vysvětlila Halamová.

Roušky se pak snaží poskytnout všem lidem, se kterými přichází do kontaktu. Pokrýt celou síť známých ale není vůbec žádná legrace. V tuto chvíli se ani neodvažuje odhadovat, jak dlouho jí bude stačit materiál a hlavně síly.

Šití je Kateřinin koníček a prozatím tak může čerpat z látek, které se jí doma nakupily. Ušití jedné roušky ženě zabere asi patnáct minut času. Inspiraci čerpá ze sociální sítě Facebook a z dalších rukodělných webů.

Stejně jako mnoho lidí v České republice tak i vy, šijete roušky. Co to obnáší a kde berete inspiraci k výrobě?

„Inspirace je touto dobou opravdu spousta, protože jak na Facebooku, tak i na různých rukodělných webech se dá najít opravdu spousta návodů, jak si doma vyrobit nebo ušít roušku. Inspiraci tak čerpám především tam. Ušít jednu roušku trvá, řekněme patnáct minut. Čerpám zatím z látek, které se my doma nakupily během toho, co šiji, protože je to můj koníček. Tak jsem rozhodla do toho zapojit také a využít to nějak smysluplně.“

Co se týče galanterií jsou v nich stále látky k dispozici?

„S tímto zkušenost nemám, ale pokud vím, tak stále lze nakoupit materiál na internetu přes e-shopy, s kamennými galanteriemi nemám bohužel zkušenost.“

Jaký je o vaše roušky zájem?

„Zájem je opravdu velký, musím říct, že nestíhám pokrýt ani svoji rodinu a blízké přátele, protože roušku by chtěl opravdu v tuto chvíli každý nejlépe i ve větším množství, protože jedna rouška na osobu v podstatě nestačí. Děláme tak, co můžeme a je nás víc, takže doufám, že se o to nějak podělíme.“

Roušky jste přivezla i svým kolegyním.

„Snažím se je poskytnout prostě lidem, se kterými přicházím opravdu do kontaktu, to nějak pokrýt. Uvidíme jak dlouho budou materiál a síly stačit.“

Jana Súkeníková, vedoucí Centra na podporu integrace cizinců MB

Komunikujete nějakým způsobem s místními firmami, které cizince zaměstnávají?

„Ano, komunikujeme s místními firmami a agenturami práce - většinou po e-mailu nebo po telefonu a připravujeme pro ně informační leták.“

Jaká doporučení byste zaměstnavatelům dala?

„V této době je především důležité to, aby zaměstnavatelé dávali rady zaměstnancům, aby se neshlukovali, aby opravdu netvořili velké skupiny a snažili se eliminovat jakýkoli kontakt mezi sebou.“

Co je aktuálně vaší náplní práce?

„Aktuálně se snažíme získávat nejčerstvější informace, posíláme je tlumočníkům, aby nám je přeložili, abychom je mohli poslat klientům potažmo firmám nebo městu. Spolupracujeme s Komisí pro integraci etnik a národnostních menšin. Ta spolupracuje s vietnamskou komunitou. Díky vietnamské komunitě máme k dispozici roušky, které nadále distribuujeme dál tam, kde je potřeba.“

Pokud by se chtěla do podobné iniciativy zapojit i jiná menšina, podpoříte ji nějakým způsobem?

„Určitě, tato aktivita vítaná a velice rádi bychom zprostředkovali roušky všem.“

Martina Klaus Knoblochová, sociální pracovnice

Jaká pravidla platí pro cizince v případě, pokud chtějí vycestovat domů?

„Cizinci mohou v toto chvíli odjet domů, ať jsou tady na jakémkoli pobytu. Mohou opustit Českou republiku ať do bezpečné země nebo do rizikové. V tuto chvíli nemůžeme říct, kdy se budou moci vrátit.“

Jak by se měl cizinec v této situaci chovat a na jaká místa by se měl popřípadě obrátit?

„Cizinec by měl dodržovat všechna pravidla, která jsou nařízena v České republice. Snažíme se všechny informovat. Pokud by potřeboval další informace, určitě je nalezne na webu ministerstva vnitra České republiky i v jazykových mutacích a na webech integrační centra, což jsou vlastně naše internetové stránky.“

Jak v tuto dobu funguje váš provoz?

„Dodržujeme úřední dobu, nicméně klienti nás nemohou navštívit osobně, jsme na telefonu, jsme na mailu, mohou nás kontaktovat přes facebookové stránky, jsme stále k dispozici.“

Nemůžeme zapomínat na další důležité informaci. Pokud se cizinci chtějí vrátit do země svého původu, tak musí prvně navštívit zastupitelský úřad v Praze. Pro lidi z Ukrajiny, kteří se chtějí vrátit domů, je připraven vlak z Prahy, který míří přes Ostravu a Polsko. Jeho kapacita je až 1000 osob. Přepravu je nutné si zarezervovat a domluvit na ambasádě. Konkrétně je zapotřebí vyplnit formulář, jeho odkaz naleznete na našich internetových stránkách. Cena lístku na Ukrajinu není dosud známa. U vlaku, který vyjel, byla zpoplatněna pouze cesta na Ukrajinu. Na ambasádu se mohou obracet i lidé ze vzdálenějších zemí původu. Jde především o asijské a africké státy. Pro tyto případy budou vypravena speciální letadla. Doporučujeme sledovat portál Skyup.aero, kde jsou informace o aktuálních letech. Webové stránky jsou v ukrajinštině, ruštině, španělštině, italštině a angličtině.