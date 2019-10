„Zatím nepřišlo příliš mnoho lidí,“ povzdechl si Jan Nazar kolem desáté, který malý zájem přisuzoval příliš krásnému počasí, které podle něho lidé využili k jiným kratochvílím, to byl ale teprve začátek.

Kolem půl jedenácté se totiž prostor kolem kádí začal zaplňovat a lidé brali i několik kusů kaprů najednou. Na místě bylo také mnoho dětí, které si mohly menší rybky chytit jen tak do ruky nebo do podběráku. Ryby vážily kolem 2,5 kila. Ty, které se neprodaly, putovaly zpátky do vody, rybáři je znovu vyloví těsně před Vánoci, aby je připravili na vánoční stůl.