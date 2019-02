Mladoboleslavsko - Husté sněžení o víkendu a v noci na pondělí potrápilo i Mladoboleslavsko. Silničáři si s ním ale prý vcelku dobře poradili. Podle policie navíc ani nijak zásadně nepřibylo dopravních nehod. „Řidiči dávají pozor, počítají se sněhem, neevidujeme výrazný nárůst dopravních nehod,“ uvedla mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.

Silničáři z Mladoboleslavska si také nestěžují. Možná i vzhledem k tomu, že se teploty nedržely pod bodem mrazu a sníh tak postupně celkem rychle odtával. Netvořilo se ani náledí. „Na území, co děláme my, to je Mladá Boleslav, Bradlec, Kosmonosy a Mnichovo Hradiště, v současné době už v podstatě není co řešit. Jen nějaké drobnosti, protože má přijít mráz, který má být přetrvávající, takže je zapotřebí všechno dobře odstranit, aby pak bylo minimum zmrazků,“ uvedl Jan Rympl, vedoucí oddělení letní a zimní údržby a úklidu ze společnosti Compag.

Případné zmrazky bude Compag i nadále ošetřovat. Jenom v Boleslavi a jejím okolí potom bylo o víkendu použito 10 traktorů, 5 sypačů, 4 multikáry, 6 malotraktorů a 6 čtyřkolek a asi 100 ručařů. Zaměstnanci Compagu pak použili téměř 100 tun soli a inertního materiálu. „Letošní rok není nijak výjimečný. Je to, dá se říct, podobné uplynulým letům. Naposledy toho bylo víc asi tak před 7 lety, kdy byl velký spad, teď je to už léta podobné. Vždycky přijde spád, ošetří se to, potom zase chvíli nic,“ dodal Rympl.