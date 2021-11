„Zdůraznil, že v době pandemie se nároky na práci strážníků ještě stupňují a že alespoň toto symbolické ocenění má doložit, že si celé vedení města práce městské policie velmi váží,“ uvedla Šárka Charousková, mluvčí magistrátu.

Ocenění získali Luděk Váňa a Petra Grolmusová (za 5 let služby), Vladimír Dedek, Hana Mašková a Pavel Stach (za 15 let služby), Andrea Cepková (za 20 let služby), Aleš Špringel (za 25 let služby) a Stanislav Lepeška (za 30 let služby). Navíc si ve středu převzal ocenění i ředitel městské policie Tomáš Kypta za 25 let služby, které dosáhl již v loňském roce, ale nemohl si je tehdy převzít.