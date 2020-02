„Slíbili nám, že se stromy v žádném případ kácet nebudou,“ řekla Zdeňka Jiskrová, která Na Radouči žije celý život a pamatuje časy, kdy se zde dřeviny vysazovaly. Kácení prý pozorovala se slzami v očích. „Ty stromy byly v pořádku,“ dodala.

Firma to ale vidí jinak. Důvodů k odstranění stromů je prý několik. Patří mezi ně jejich stáří, kondice i to, že by společnost nedokázala stromy ochránit v průběhu výstavby bytového domu. „První záměr byl takový, že kácet nebudeme, odkázaly nás na to ale okolnosti i to, že bychom je po dobu výstavby nedokázali ochránit, nechtěli jsme je trápit,“ uvedl jednatel společnosti Novostav MB Petr Brabec, podle kterého by se dříve nebo později topoly musely pokácet, protože jim odborníci dávali už jen sedm let života.

Na kácení měl Novostav MB povolení z boleslavského magistrátu. Bude ale muset vysadit dvojnásobné množství nových stromů, tedy čtrnáct. „Samozřejmě závazek náhradní výstavby splníme,“ dodal jednatel.

Stavební firma počítá, že zde vysadí dvojnásobek nových dřevin. Topoly to už ale nebudou, kvůli mohutnému kořenovému systému by už v těsné blízkosti budov být nemohly.

Podobně lidé protestovali proti loňskému kácení v parku Štěpánka. Tam ovšem byla řada stromů napadená kůrovcem. Další nemocné dřeviny tam na zásah ještě čekají.