V sobotu dopoledne bude Podchlumí patřit bleším trhům, a to už od časného rána – se začátkem od šesté hodiny. Od deváté hodiny je bleší trhy možné navštívit i na Staroměstském náměstí. A mezi devátou a dvanáctou lze zajít do vily domu dětí a mládeže na podzimní tvoření pro děti i dospělé, zaměřené na výrobu podzimních dekorací. Večerní pozvánka pak má jméno Adriano Trindade – koncert nabídne od 19 hodin Café Svět.

V sobotu od 18 hodin nabídne hala Pluhárna koncert Už jsme doma, uspořádaný na závěr Metalového sympozia. V 19 hodin lze navštívit hvězdárnu, jež nabídne přednášku k Mezinárodnímu týdnu kosmonautiky – a ve stejném čase to vskutku z úplně jiného soudku bude v Altánu café: uskuteční se Oktoberfest jako tradiční oslava mnichovského piva Paulaner i s bavorskými specialitami a živou hudbou. Dvě hodiny před půlnocí se pak v Clubu Forum rozjede noční program Viktor Sheen – Live!

Velkou událostí se v pátek a v sobotu stanou sněmovní volby – a pro někoho pak i následné sčítání hlasů vedoucí k hledání skutečného volebního vítěze. Vypravit se však v Mladé Boleslavi lze nejen do volebních místností; vybírat lze z řady rozmanitých příležitostí. Přičemž možnost zajít si za zážitkem i za poučením nabízí Šárka Charousková z magistrátu už na čtvrteční podvečer a večer.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.