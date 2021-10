Řadu možností, kam vyrazit za poznáním i povyražením, mají v sobotu 16. října obyvatelé Mladé Boleslavi. Jen pro dopoledne připomíná Šárka Charousková z magistrátu klubovou výstavu v kynologickém areálu na Krásné Louce, hrátky domu dětí a mládeže s 3D tiskem či třeba připomenutí Mezinárodního dne archeologie v areálu hradu v podobě pravěké olympiády - s dobovými disciplínami, jako jsou hod oštěpem, střelba z luku, vrh kamenem či rozdělávání ohně.

Čokoládový festival. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Až do odpoledne lze zajít do Muzea Mladoboleslavska na hradě také na výstavu vzácných druhů hub, připravenou Mykologickým klubem Ryzec (od 14 hodin i s přednáškou Stanislava Tutky o houbách Mladoboleslavska), nebo do domu kultury, jehož velký sál hostí festival kávy, čokolády a čaje; v obou případech do 17 hodin. „Gurmánské zážitkové odpoledne přinese ochutnávky i prodej kávy, čokolády a čajů i sladkých zákusků,“ zve Charousková do domu kultury.