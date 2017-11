Skvělé! Rohozec je Pivovarem roku 2017

Mladoboleslavsko – Piva z Mladoboleslavska a z Českého ráje měla vždy dobrý zvuk. Klášter, Svijany, Podkováň a nyní zejména Rohozec. Pivaři mohou být pyšní na piva, která směřují do světa z regionu. Potvrdily to i výsledky prestižní ankety Pivo roku 2017, která vyvrcholila vyhlášením výsledků o víkendu.

Nejvyšší ocenění směřuje právě do Českého ráje. Pivovar Rohozec se stal absolutním vítězem, když ovládl kategorii Pivovar roku. „Je to neskutečný úspěch. Obrovskou radost máme všichni, kteří se na rohozeckém pivu podílíme. Od vedení po všechny zaměstnance,“ uvedl krátce po vyhlášení nadšený předseda představenstva Pivovaru Rohozec František Jungmann.

Vyhlášení se uskutečnilo v prostorách pivovaru Kynšperský zajíc v Kynšperku nad Ohří. Za anketou stojí Sdružení přátel piva. Letošní ceny byly uděleny již po sedmadvacáté a rohozecký pivovar kraloval na více frontách.

Kromě hlavní ceny získali Rohozečtí i bronzovou medaili v kategorii tmavé pivo. Jejich Třináctka tmavá se tak stala takzvaným Skokanem roku 2017. A pro Český ráj je pak úspěchem i kategorie Polotmavé pivo, kde druhé místo získala jedenáctka Svijanský Fanda z Pivovaru Svijany.

Anonymní degustaci na konci září, za účasti vybraných sládků, vedl již tradičně jeden z nejzkušenějších degustátorů nejen u nás, ale i ve světě, a zároveň prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. „Letošním vítězem je menší průmyslový pivovar, který by se ještě na přelomu tisíciletí počítal do kategorie minipivovarů, protože měl produkci pod 10 tisíc hektolitrů piva, nicméně to už dávno neplatí. Aktuální produkce se pohybuje kolem 70 tisíc hektolitrů. Letošním vítězem se stává nádherně nově zrekonstruovaný Pivovar Rohozec s velmi pestrou nabídkou spodně kvašených piv,“ uvedli pořadatelé.

Přestože i letošní výsledky se od předchozích v mnohém liší, mnohá piva a oceněné subjekty se na prvních místech objevovaly i v minulém ročníku. „V letošním roce se nám mezi nejlepší oceněné subjekty po delší pauze vrátily dříve často oceňované pivovary, jako například Herold Březnice či Pivovar Rohozec, což hovoří o stabilizaci a kvalitě jejich piv. V rámci výsledků cen SPP je znát, že poměrně rychle tato anketa a soutěž reaguje na trh a kvalitní piva,“ uvedli organizátoři ze Sdružení přátel piva.

Pro rohozecký pivovar je ocenění Pivovar roku další třešničkou na dortu. Těch cen je v posledních letech poměrně dost. Kromě kvality piva se na to pozitivním pohledu podílí významně i změny v designu pivovaru. Zatímco dříve vstup do areálu představoval vstup mezi omšelé budovy, nyní jsou nádvoří pivovaru a všechny budovy opraveny a vzhled je doslova pastvou pro oči.

Zajímavostí je i to, že pivovar letos otevřel v rámci poptávky po občerstvení takzvaný Vagón. Opravdový železniční vagon uzpůsobený pro restaurační nároky. „Prostě to najednou přišlo a objevil se vagon. Mohou se tu konat oslavy, slavnosti, setkání. Zájem neustále stoupá. Byl to dobrý krok,“ míní šéf pivovaru František Jungmann.

„Za naše úspěchy může to, jak pivovar vypadá, jak se chováme k zákazníkům a spotřebitelům, a jak máme dobrá a vyrovnaná piva,“ je přesvědčen Jungmann.

I když v současné době, vzhledem k zákazu kouření v restauracích, klesá spotřeba sudového piva, rohozecký pivovar tento směr nesdílí. „Naše produkce je v poměru 60 ku 40 procentům pro sudové pivo,“ podotkl Jungmann. Na dotaz, proč si myslí, že jejich sudové pivo jde na odbyt, říká, trochu s úsměvem: „Pracujeme poctivě. Pivo děláme s láskou a umem tak, jako to dělali naši předkové. A tak se výsledky prostě musí dostavit.“

Z rohozecké produkce je nejprodávanější jedenáctistupňový ležák Skalák.

Před několika měsíci Rohozečtí vypustili do světa novinku – pivo Prometheus. Toto pivo se od ostatních odlišuje kořeněnou vůní a chutí. Je to vlastně dvanáct a půlka s obsahem alkoholu lehce přes 5,3 procenta. „Naše běžná dvanáctka je z běžného plzeňského sladu, u Promethea je přídavek sladu Carared, který má zabarvení do červena. Kvůli tomu je pivo tmavší než naše ostatní piva,“ vysvětluje František Jungmann. U Promethea je použitý zvláštní druh chmele nazvaný Kazbek. Je to chmel vyšlechtěný z divokého chmele, který roste v pohoří Kavkazu pod horou Kazbek. Jeden z rodičů chmele pro Promethea je z Kavkazu, druhý rodič je z typicky českého chmelu. Odborníci z toho vyšlechtili novou odrůdu.

František Jungmann tvrdí, že tohle pivo se trefilo do současné doby. Je hitem. Jen v Rohozci mají malý problém. Nedokáží ho vyrobit tolik, kolik si žádá trh. „Je to vzhledem k náročnosti technologie výroby a také jsme limitováni surovinami,“ vysvětluje Jungmann.

Vloni v Pivovaru Rohozec hlásili výstav piva 69 tisíc hektolitrů. “Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že letos na tom budeme ještě o mnohem lépe než vloni. Na hodnocení roku je ale opravdu ještě brzy, dva měsíce, jsou dvě měsíce,“ dodal šéf rohozeckého pivovaru František Jungmann.

Pivo roku 2017

Absolutní vítězové napříč kategoriemi po skončení úvodní anketní části:

1. Primátor Weizenbier (kategorie pšeničných piv) 223 hlasů

2. Bernard Jedenáctka (kategorie světlých ležáků) 180 hlasů

3. Primátor APAČ (kategorie světlých svrchně kvašených piv) 176 hlasů

Skokan roku:

Rohozec, Třináctka tmavá – který poskočil ve své kategorii z třetí desítky až na třetí místo v letošním roce.

Kategorie: Světlé výčepní pivo

1. Hubertus, světlé výčepní pivo 10° / Pivovar Hubertus Kácov

2. Bernard Desítka / Rodinný pivovar Bernard

3. Únětická 10° / Únětický pivovar

Kategorie: Světlý ležák

1. Bakalář za studena chmelený / Pivovar Bakalář

2. Bernard Jedenáctka / Rodinný pivovar Bernard

3. Břevnovský Benedict, Klasická 12° / Břevnovslý klášterní pivovar sv. Vojtěcha

Kategorie: Speciál

1. Clock No Idols! 13° India Pale Lager / Clock, řemeslný pivovar Potštejn

2. Sládkova 15° / Pivovarský dvůr Chýně

3. Primátor Exkluziv 16° / Pivovar Primátor

Kategorie: Polotmavé pivo

1. Bernard Jantarový ležák / Rodinný pivovar Bernard

2. Svijanský Fanda 11% / Pivovar Svijany

3. Klostermann polotmavý ležák / Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice

Kategorie: Tmavé pivo

1. Bernard Černý ležák / Rodinný pivovar Bernard

2. Budweiser Budvar B:Dark / Pivovar Budějovický Budvar

3. Rohozec Třináctka tmavá / Pivovar Rohozec



Kategorie: Pšeničné pivo

1. Primátor Weizenbier / Pivovar Primátor

2. Sv. Norbert pšeničné světlé / Klášterní pivovar Strahov

3. Herold Bohemian Hefeweizen / Pivovar Herold Březnice

Kategorie: Svrchně kvašené světlé pivo

1. Clock No Idols! 15° American IPA / Clock, řemeslný pivovar Potštejn

2. Primátor APAč 11° / Pivovar Primátor

3. Bernard Bohemia Ale / Rodinný pivovar Bernard

Kategorie: Svrchně kvašené (polotmavé/tmavé) pivo

1. Clock Twist 14° American Red IPA / Clock, řemeslný pivovar Potštejn

2. Sv. Norbert Sakura Dark Ale / Klášterní pivovar Strahov

3. Primátor stout / Pivovar Primátor

Kategorie: Minipivovar roku

1. Rodinný pivovar Zichovec / Zichovec

2. Klášterní pivovar Strahov / Praha

3. Pivovarská bašta / Vrchlabí

Kategore: Pivovar roku

1. Pivovar Rohozec / Malý Rohozec

2. Únětický pivovar / Únětice

3. Pivovar Primátor / Náchod



Kategorie: Sládek roku

Petr Bednář, sládek z minipivovaru Vrchlabí

Kategorie: Pivní počin roku

Zdeněk Prokop, hlavní sládek pivovaru Palmbräu