Dosud nejdál je nástavba nad spojovacím krčkem v areálu základní školy v Sokolovské ulici. Na základě studie, kterou zpracoval architekt Vladimír Balda, rozhodli radní města o vzniku tří nových učeben a jednoho kabinetu nad vstupním traktem do nové školní budovy.

Ve středu 30. března podepsalo město smlouvu s projekčním ateliérem Anitas z Mnichova Hradiště, který byl jako projektant vybrán v rámci výběrového řízení. „Vedle tříd a zázemí pro učitele bude součástí projektu rovněž výtah, rekonstrukce dvou odborných učeben, konkrétně kuchyňky a dílny, a také úprava vstupu do školy, kterou si projekt vyžádá. Město se pokusí získat na realizaci tohoto projektu dotaci z IROP,“ uvedl mluvčí radnice Martin Weiss.

Projekční práce poběží do letošního září. Po skončení povolovacího řízení se očekává zahájení stavby podle dotačních příležitostí v roce 2023.

Místostarosta Jan Mareš doplnil, že třídy, které vzniknou nad krčkem, budou prostorově komfortní. „Děti tu budou mít dostatek světla, volný prostor pro alternativní výuku po straně každé třídy a nástavba navíc přinese užitečné propojení staré a nové budovy na úrovni prvního nadzemního podlaží,“ popsal.

Celá jihozápadní strana přístavby bude prosklená, studie proto počítá se slunolamem, který zabrání přílišnému oslunění prostor, a také s roletkami. Relaxační prostor ve třídách bude rozjasněn stropním světlíkem. Stropy nástavby ponesou lepené dřevěné trámy, které přispějí k příjemnému charakteru vzdělávacích prostor.

Kapacita tří nových učeben bude až 90 míst. Předpokládané náklady činí 21 milionů korun.

Nová sportovní hala

Vedle nástavby na ZŠ Sokolovská se radnice zabývá i podobou nové sportovní haly, která by měla vzniknout v kampusu základní školy ve Studentské ulici. V tomto případě lze uvažovat o výstavbě nejdříve v roce 2025. Koncepce rozvoje školství však počítá i s takovými projekty, jako je nové školní křídlo s minimálně devíti učebnami v areálu ZŠ Studentská, novým pavilonem ZŠ Sokolovská nebo s výstavbou nové budovy městské knihovny.

„Pokud bychom chtěli stavět všechny zvažované projekty, náklady by činily přes 700 milionů korun. V časovém horizontu deseti let to není nereálné, ale současná situace na trhu se stavebními materiály samozřejmě vše komplikuje,“ doplnil starosta Ondřej Lochman.

Koncepce se netýká pouze kapacit základních škol, ale i dalších zařízení. Jedno z nich, mateřská škola v Mírové ulici, letos prochází rekonstrukcí, jejíž součástí je rovněž vybudování jedné nové třídy pro 24 dětí. Tím by mělo mít Mnichovo Hradiště i pro příští léta ve školkách dostatek míst.