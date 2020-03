Řešit lze jakkoli zapeklitou situaci. Mladoboleslavské školy, které musí rušit výuku kvůli nebezpečnému koronaviru, to nyní zažívají na vlastní kůži. „Na prvním stupni paní učitelky oznámily rodičům, co budou s dětmi muset probrat. V případě potřeby se třídní učitelé spojí elektronicky s rodiči,“ uvedl ředitel 1. Základní školy Václav Kolman.

Na druhém stupni je podle ředitele komplikovanější situace. „Pochybujeme, že budou mít rodiče zájem zapojit se do vzdělávání potomků,“ zmínil. Žáci i rodiče jsou však vybaveni informacemi, na co by se měli podívat.

V Bakově ruší kromě výuky také lyžovačku. „Zájezd do Rakouska se ruší, máme dostat zpátky 100 procent ceny,“ uvedl ředitel základní školy v Bakově nad Jizerou Jan Šilhán.

Během zrušené výuky pak budou žáci dostávat úkoly pomocí interního vzdělávacího systému Bakaláři. Podle Šilhána zatím není jasné, jestli se budou instrukce zadávat týdně nebo měsíčně, protože nikdo nemá informaci o tom, jak dlouho zrušení výuky potrvá.

Benátky nad Jizerou oznámily pomocí Mobilního rozhlasu, že jediné otevřené školské zařízení ve městě bude mateřinka a dál je na zvážení rodičů, zda případně nechají děti doma. Na webu města je pak k dispozici formulář pro ty, kteří potřebují ošetřovačku na dítě mladší 10 let.

Střední školy nezůstávají pozadu. Například Integrovaná střední škola Na Karmeli také přistoupí k online výuce. „Budeme mít domácí výuku, máme e-learning na webu, jeho prostřednictvím budou žáci dostávat úkoly, přes systémy budou probíhat konzultace s učiteli. Na dálku bude také výuka maturitních předmětů u maturujících ročníků,“ uvedl ředitel školy Štefan Klíma, který také dodal, že ve středu čeká celý pedagogický sbor důležitá porada, na které bude třeba prohovořit podrobnosti, protože ne všichni žáci mají stejné připojení k internetu.

Rodiče na nové informace reagují různě. Třeba Martina Chmelová, ač má dítě v mateřince, kterých se rušení výuky zatím netýká, rozhodnutí vítá. „Já jsem s tímto jako matka v souladu, protože můj zaměstnavatel mi umožňuje práci z domova. Skloubit to s péčí o syna, když bude doma, je náročnější, ale zvládneme to. Když se kouknu na počet nakažených a že je tu i mnoho míst, kde ještě koronavir není, tak mi to připadá jako poměrně radikální opatření, ale pokud se tomu šíření má opravdu předejít, tak asi jiná cesta není. Jestliže to pomůže ochránit moje rodiče a těžce nemocné lidi, kterým se snažíme pomáhat, tak jsem za to ráda. V tomhle případě je potřeba být napřed, protože když tu vznikne situace jako v Itálii, těžko z toho ven.“

Méně optimistická je Karolína Nová. „Máme neschopnou vládu, která šíří paniku a likviduje českou ekonomiku. Uzavřít školy a akce nedává smysl, nejvíc ohrožení jsou těžce nemocní a senioři, oslabení jedinci, běžná společnost se potřebuje setkávat s bacily, aby se posilovala imunita. Musíme dbát na hygienu, ale takováto panika je nesmysl,“ uvedla žena, která pro své dvě školou povinné děti nemá hlídání a bude tak muset zůstat doma.