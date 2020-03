Koronavirus udělal paseku také v plánech některých boleslavských škol. Řada z nich totiž pořádá zájezdy, a to nejen lyžařské, do Itálie, ve které nákaza aktuálně řádí nejvíce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Denisa Albaniová

V souvislosti s tím zrušila pobyt svých žáků v této destinaci například Druhá základní škola. „Vzhledem ke vzniklé situaci bude zájezd do Itálie zrušen. V tomto školním roce máme několik zájezdů a to do Anglie, do Španělska a také proběhne výměnný pobyt,“ uvedla zástupkyně ředitelky 2. základní školy Simona Schwaningerová. Vzhledem k tomu, že se v dalších případech zatím nejedná o rizikové destinace, s ostatními zájezdy škola normálně počítá.