Velmi úspěšný byl například projekt Bakovská on-line škola, se kterým přišel Vojtěch Dvořák, vedoucí místního Infocentra Zvířetice. Youtubový kanál, který dětem zprostředkovával výuku prostřednictvím jejich učitelů, nesledovaly jen děti z Bakova, ale z celé České republiky. Škola by něco z něho ráda zachovala.

„Na naši Bakovskou on-line školu máme velmi pozitivní ohlasy, kolegyně používaly výstupy jako podklady pro přípravu nebo pro tvorbu hodin. Na on-line výuku se budeme soustředit i nadále, budeme dělat jednotné prostředí,“ uvedla zástupkyně ředitele Základní školy Bakov nad Jizerou Věra Bartošová.

Jí samotné se to osvědčilo i při zadávání úkolů, nebo vysvětlování látky, které děti nerozumí. „Určitě, je to užitečné třeba i v případě, kdy je dítě nemocné,“ pochválila Bartošová a dodala, že škola velmi poskočila v IT gramotnosti. On-line školu zapracují do svých dalších plánů.

Pozitivně některé záležitosti spojené s online výukou hodnotí také ředitelka Základní školy Dr. E. Beneše Brigita Šulcová. „Velmi kladně hodnotíme on-line výuka matematiky a češtiny, kdy se početné třídy dělily na polovinu. Současné měly matematiku a češtinu a pak si je učitelky vyměnily,“ vysvětlila ředitelka.

V rámci přírodovědných předmětů pak škola zadávala dlouhodobější práci. Žáci vyráběli například herbáře. „Distanční výuka jim tedy vzala to, že mohli být spolu, ale zase byl prostor na jiné zajímavé projekty,“ podotkla ředitelka.

V Benátkách nad Jizerou škola vyhodnotí, co se během on-line vyučování povedlo a jak by to bylo možné zapracovat do vzdělávacího plánu. „Budeme čekat, co rozhodne stát, ale určitě chceme reagovat i my. Stát je podle mě v tomto hrozně pomalý,“ uvedl ředitel školy Radek Dostál.

Ředitel kosmonoské základky Milan Petráš přínos on-line vyučování do budoucna vidí v případě, že by bylo dítě dlouhodobě nemocné, nebo z jakéhokoli jiného důvodu neschopné navštěvovat školu. I oni budou řešit, jak by do budoucna byl systém využitelný.