Na klady posledních měsíců poukázal třeba ředitel Střední integrované školy Na Karmeli Štefan Klíma. Většina pedagogů se podle něho ponořila do nového systému výuky a během krátké doby se přeorientovala na výuku distanční. Ředitelé pak ladili své školní systémy, aby byly pro žáky co nejschůdnější.

Ředitel Střední integrované školy Na Karmeli je toho názoru, že je aktuálně nejlepší doba k diskuzi, která může vést i k případné modernizaci současného systému výuky. Vypíchl například to, že studenti za normálních okolností sedí v lavicích od rána do pozdního odpoledne – i devět hodin, což je podle něj dlouho. Hovořit by se prý mělo i o tom, jestli pedagogové musí své studenty učit vše a zda by nebylo lepší přejít k rozvoji silnějších stránek každého z nich, aby tak dosahovali větších posunů. Sám by si i představoval, že by ministerstvo školství mohlo pomoci školám v dalším rozvoji distanční výuky – a to nejen kvůli tomu, že ve vzduchu visí otázka, zda na podzim přijde druhá vlna koronaviru. „Nápadů na modernizaci vzdělávání je ale daleko více. Nepromarněme ten správný okamžik. Byla by to věčná škoda,“ vyzývá Štefan Klíma.

Velmi dobře se s novou formou výuky poprali také na Střední odborné škole a učilišti v Horkách nad Jizerou. „Určitě jsme se naučili novou formu výuky. I když jsme žáky na e-learning zvykali již mnohem dříve,“ podotkl tamní ředitel Vratislav Morava.

Nyní v Horkách mají výuku především formou videokonferencí a měli i on-line pedagogickou radu. Vratislav Morava všechny stávající novinky kvituje. Pro studenty totiž znamenají obohacení. „Pozitivní byla také ochota zaměstnanců udělat něco navíc,“ dodal ředitel.

V době karantény se škola nevěnovala pouze rozvoji distanční výuky. Zaměstnanci například šili roušky a připravovali drobné dárky pro partnerské domovy seniorů. Podařilo se zde rovněž vystavět nový zahradnický dům a proběhly i drobné opravy. Nyní se však už škola zaměřila výhradně na studenty, především pak na ty, které nyní čekají maturitní a závěrečné zkoušky.

I samotní pedagogové se na poslední měsíce ve školství dívají jako na možnost restartu školského systému. „Pandemie paradoxně nahrává do karet, mohla by pomoci školskému systému, aby se po třiceti letech stagnace probudil k životu,“ řekla například Denisa Legnerová Jandová z Obchodní akademie Mladá Boleslav, které prý on-line způsob výuky vyhovuje. Vede prý studenty k větší samostatnosti. „Studenti už jsou ve věku, kdy by si měli uvědomit, že je to jejich zodpovědnost a jejich budoucnost, bohužel na to ale mnozí nejsou zvyklí,“ poznamenala pedagožka. Zároveň ale zdůraznila, že byla mile překvapená tím, jak její žáci přistoupili k nastalé situaci.