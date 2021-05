I školky na Boleslavsku přijaly kvůli anonymní hrozbě útoku bezpečnostní opatření. Prázdnotou sice nezejí, rodiče ale nechali ve zvýšené míře svoje potomky doma.

Když ve čtvrtek policie informovala o tom, že anonym pohrozil nespecifikované české školce atentátem, nejednoho ředitele polila hrůza. „Vyděsilo mě to. Vyvěsila jsem zákaz vstupu rodičům do budovy, a to z technických důvodů. Nechtěla jsem je zbytečně znepokojovat. Zpráva se ale rychle šířila a rodičům záhy došlo, proč do budovy nesmí,“ okomentovala ředitelka benátecké školky Jana Pucandová.