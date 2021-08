Ti tak měli možnost sdílet své zkušenosti a inspirovat se jinými. Dva dny, pondělí a úterý, byly věnovány základním školám. Středa a čtvrtek pak patřila pedagogům mateřských škol. Během několika seminářů učitelé probrali zajímavé nové metody učení, ale také se seznámili s dalšími učiteli, kteří mají podobný náhled na školství.

Letní škola odstartovala v pondělí 16. srpna. Na pedagogy čekalo celkem sedm interaktivních seminářů. Celou akci pořádaly a zaštítily tři místní akční skupiny (MAS) „S účastí jsme nad míru spokojeni. Je moc fajn, že se zapojilo tolik učitelů, kteří měli zájem vzdělávat se a sdílet. Učitelé se mohli hlásit do konce června,“ popsala organizátorka letní školy Šárka Dvořáková z MAS Svatojiřský les, která po všechny čtyři dny byla na letní škole přítomná.

Během jednotlivých seminářů se učitelé seznamovali s různými novými metodami a formami výuky. Pomocí těch mohou v nadcházejícím školním roce ve svých třídách ozvláštnit výuku. S akcí byli po druhém dni nadmíru spokojení.

Obrovské nadšení

„Byla jsem nadšená. Loni jsem absolvovala letní školu v Poděbradech a odvíjelo se to ve stejném duchu,“ popsala pedagožka kosmonosské základní školy Lenka Černá. Ta kvitovala, že se na letní škole sešla spousta lidí z různých škol, kteří jsou ochotni obětovat dva dny svojí dovolené, svých prázdnin. Vzdělávat se a rozvíjet své metody učení.

„Já se snažím dělat výuku aktivními metodami, aby to děti bavilo, hodně věcí tedy umím. Ale letní škola mi velmi rozšířila obzory a bylo skvělé potkat se s lidmi, kteří to mají stejně jako já. Tyto prázdninové školy jsou skvělé,“ podotkla Černá s tím, že pro ni je každá nová metoda velmi přínosná. Ostatně vyučuje jeden z nejméně oblíbených předmětů, matematiku, a byla by ráda, aby se jí u žáků dařilo pohled na ni měnit.

Podobně spokojená byla také její kolegyně Ivana Strnadová. „Inspirativní škola byla nádherná už jen kvůli atmosféře, lektorkám a organizátorkám, které byly úžasné. Člověk si nepřipadal hloupě, že něco nevěděl, cítili jsme se komfortně za každé situace,“ popsala. „Ukázaly nám různé metody, u některých jsem nevěděla, jak se nazývají, ale zjistila jsem, že je kolikrát už používám. Celá skupina byla bezvadná. Nebyl tam nikdo, kdo by tam být nechtěl,“ doplnila

I ona kvitovala, že se pedagogové zapojili dobrovolně ve svém volnu. Nešlo o násilnou akci, kam by učitele poslal zaměstnavatel, což se podepsalo na celkové, velmi dobré atmosféře. A vedlo to také k tomu, že se všem společně dobře pracovalo.

Neplánovaně absolvoval i program pro školky

"Jen víc takových akcí, protože myslím, že když to dělají lidi, kteří jsou zapálení pro věc, tak mohou dál zapalovat a podporovat tak chuť dalších lidí něco takového vyzkoušet,“ vypíchla Strnadová.

Na Inspirativní letní školu přijel poprvé také učitel prvního stupně z 5. Základní školy v Mladé Boleslavi Josef Suchánek. „Chtěl jsem se účastnit programu aktivní učení, ale nakonec jsem zůstal celé čtyři dny, tedy i na program pro mateřiny. Velmi se mi vyplatilo zůstat, protože kontakty jsou velmi důležité,“ okomentoval.

„Metody využiji v plné míře. V pondělí jsem přijel s tím, že se v metodách vyznám, měl jsme je nastudované a až tady jsme si uvědomil, že to tak není, že je potřeba stále se rozvíjet a že ty metody lze užít i v jiných předmětech. Ač se nám zdá, že všechno víme a všechno známe, tak se musím snažit být lepší a o tom by mělo být tohle další vzdělávání,“ dodal.

Josef Suchánek učí na prvním stupni, ale často má na starosti také program Škola nanečisto. Díky seminářům si poskládal mozaiku toho, co by měly děti zvládnout, aby byly připravené na vstup do školy.

Program seminářů

Pro učitele ZŠ: Komunikace v náročných situacích – evergreen mezi tématy, kterého nikdy nebude dost. Komunikujeme denně všichni, a ne vždy se nám to daří…

* Metody aktivního učení – téma, které se rovněž nikdy neomrzí. Neboť kde stále brát nové nápady k motivaci žáků a probouzení jejich zájmu o věci školní?

* Formativní hodnocení – žhavé téma dneška aneb jsou, nebo nejsou známky ve škole přežitek?

* Učíme se venku – hit posledních let, akcentovaný dobou covidovou. Že se venku nedá učit? To byste se divili!

Pro učitele MŠ: Hrajeme si venku – potřebují si dnešní děti hrát venku? Aby ne! A víc než kdy dřív…

* Školní zralost – co všechno má umět předškolák před nástupem do 1. třídy z pohledu klinického logopeda? Není toho málo!

* Pohádka nás naučí – jak využít atraktivní témata pohádek při práci s dětmi v MŠ i na 1. stupni ZŠ?