Že začnou točit videa, se rozhodli hned na začátku karantény. „Druhý den karantény jsme úplně všichni přišli do školy a povídali si, jak to bude probíhat. Kolegyni napadlo zůstat s dětmi ve spojení prostřednictvím videí,“ popsala ředitelka školy Gabriela Solničková.

Do přípravy on-line výuky ve škole skočili rovnýma nohama. Ihned začali s přípravou prvního videa, které bylo na internetu už třetí den karantény. „Byla jsem od začátku pro, protože jsme mohli pro naše děti něco udělat. Ale není to tak jako v běžných školách. Je to spíš jako zábavně relaxační video. Když se nám tam podaří propašovat výuku, tak je to fajn,“ zmínila učitelka Ivana Pánová.

Ne všichni ale byli na začátku nadšení. U některých pedagogů se objevily pochyby z celkového projektu i nutnosti zveřejnění videí na internetu. Ale rychle opadly. Zapojili se úplně všichni.

A že jde o dobrou věc, ukázaly ohlasy. Vypadá to, že je zájem rodičů je opravdu značný. Škola zaznamenala dokonce i 900 zhlédnutí. „Podle Facebooku myslíme, že se většina dětí a rodičů dívá. Některé maminky dokonce zavolaly, napsaly SMS, mail. Měly radost, že mají pro děti nějakou náplň dne a také dobrý pocit z toho, že jsme s nimi i v této době a myslíme na ně,“ vypíchla Solničková.

Videa pomohou i rodičům

Podle ředitelky jsou rodiče postižených dětí také hrdiny současných dnů, protože se dostali do situace, která je mnohem těžší, než jakou prožívají rodiče zdravých dětí. Najednou jsou totiž na všechno 24 hodin denně úplně sami, neodpočinou si. A nejde jen o učení, ale také o věci všedních dnů. „Už jen vysvětlit dětem s postižením, že mají mít zakrytá ústa, je poměrně těžké. Jim to může připadat divné, nebo jim to je nepříjemné,“ podotkla Solničková. Školní videa tak mohou pomoci rodičům alespoň trochu ulevit.

Ve videích se pedagogové snaží dodržovat pravidla která má škola při své výuce zavedena. Vždy se tak začíná takzvaným komunikačním kruhem, kde si učitelky s asistentkami a dětmi řeknou, co je za den, nebo kdo má svátek, nechybí ani básnička.

Snaží se, aby byla videa co nejrozmanitější – vždy jiná témata, jiní pedagogové, jiná třída. „Aby prostřednictvím videí děti cestovaly po škole,“ zmínila ředitelka.

Pokaždé promlouvá jedna paní učitelka nebo asistentka, která vede výuku, ostatní představují žáky, kteří zároveň pracují podle pokynů vyučujícího.

Ivana Pánová si myslí, že po skončení karantény by videa mohla být určitou zajímavostí. Ředitelka Gabriela Solničková je navíc toho názoru, že by je v budoucnu mohli využít také studenti speciální pedagogiky.